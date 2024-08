Error de RCN dejó al descubierto el próximo eliminado de ‘MasterChef’ ¿Quién es?

La sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia completa siete semanas al aire y todavía quedan 17 famosos en competencia. Sin embargo, una amarga sorpresa se llevaron los televidentes en horas recientes, luego de que, por error, se diera a conocer el nombre del participante que pronto quedará eliminado.

La próxima salida de 'MasterChef Celebrity' dejará bastante conmovidos a los demás concursantes. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

La celebridad que no llegará a la final de ‘MasterChef 2024′

A través de un video que fue compartido por error en la cuenta oficial de Instagram del programa, la producción compartió imágenes de la conmovedora despedida que se transmitirá en próximos capítulos.

De acuerdo con las imágenes, se trata del actor y productor Víctor Mallarino, quien se despidió entre los aplausos y abrazos de sus compañeros, así como de Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, jurados del concurso de cocina más famoso del país.

“Lamentablemente, este es mi último día en ‘MasterChef Celebrity’”, se escucha decir al bogotano de 67 años en la publicación que, a los pocos minutos, fue borrada del perfil del programa. No obstante, hubo usuarios que alcanzaron a capturar evidencia del posteo y lo difundieron en redes sociales.

Las reacciones al anticipado anuncio sobre la eliminación de Víctor Mallarino no se hicieron esperar, pues fueron cientos de mensajes los que alcanzaron a dejar los televidentes: “Ay no, pero cómo me van a hacer ese spoiler tan horrible”, “creo que tenemos a un nuevo desempleado en el país”, “todos somos humanos y cometemos errores” y “esta no me la esperaba”.

Víctor Mallarino, el antiguo presentador del ‘Desafío’ que estuvo en ‘MasterChef’

Aunque el próximo eliminado de MasterChef es principalmente conocido por su trabajo en como actor y productor en televisión, también es especialmente recordado por los fanáticos del Desafío, reality show del canal Caracol en el que destacó como presentador durante cuatro ediciones.

Víctor Mallarino estuvo frente a la conducción del programa en 2004 y 2005, años en los que se emitieron las dos primeras temporadas, e hizo equipo con Margarita Rosa de Francisco. Mientras que en 2009 compartió pantalla con Taliana Vargas y en 2010 con la ‘Toya’ Montoya.

En una reciente entrevista con Noticias Caracol, Víctor Mallarino recordó su paso por el Desafío: “Con Margarita aprendimos mucho el uno del otro. Recuerdo cuando estuvimos en la primera final, que duró 3 horas en vivo, y cinco minutos antes de salir al aire pensamos que no éramos capaces, pero nos dimos fuerza y lo hicimos (...) Yo dudé mucho de ser la cara del programa porque siempre tuve un respeto enorme por quienes lo hicieron con maestría en nuestro país, como ‘Pacheco’ y Gloria Valencia”.