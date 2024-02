Ella es la nueva integrante de ‘La Casa de los famosos Colombia’

El domingo pasado, 11 de febrero, el Canal RCN realizó el lanzamiento de La casa de los famosos Colombia, reality show de convivencia en el que veintidós celebridades deben convivir en una elegante y sofisticada casa.

Esta nueva apuesta audiovisual cuenta con cámaras y micrófonos que graban las 24 horas del día y los 7 días a la semana a los participantes; quienes no tienen ningún tipo de contacto con el mundo exterior durante su permanencia, pues cada semana, se someterán a diversos retos, en los que se exponen a que los televidentes los eliminen de la competencia.

Omar Murillo presentó a ‘Tarcila’, su alter ego femenino

Hace unas horas, el actor y generador de contenido digital Omar Murillo sorprendió gratamente a algunos de sus compañeros y, por supuesto, a más un televidente, pues decidió darle vida a su alter ego femenino ‘Tarcila’, una mujer afro que tiene una personalidad arrolladora y un carisma único.

En cámara quedó registrado como Murillo decidió ponerse un vestido color verde, cuello bandeja, unos tacones plateados y algunas joyas para engalanar su outfit; además de su típica peluca corta café.

Varios fueron los integrantes de La Casa de los famosos Colombia que se sorprendieron cuando vieron a Omar caracterizado de ‘Tarcila’; sin embargo, aplaudieron la actitud del actor y hasta decidieron compartir un agradable momento con la coloquial y extrovertida mujer.

“Usted sí es mucha mujer mija… me encanta saber que usted estará en la casa con nosotros”, “Prima hermana, tienes el cuerpo de la vida, me encanta (…) Ese fucsia me encanta como se te ve”, Quiero tener el cuerpo y la actitud que tiene Tarcila siempre, qué chimba” y “Vea, pues linda, no sabía que había otra mujer en la casa … Bienvenida, hermosa”, fueron algunos de los comentarios que los integrantes de la casa de los famosos le dijeron a ‘Tarcila’.