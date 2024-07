Ella es la actriz que hizo de ‘Betty, la fea’ de niña. Así luce 25 años después

Hace 25 años, la telenovela Yo soy Betty, la fea cautivó a millones de espectadores con su encantadora y divertida historia, así como también por sus personajes memorables como Beatriz Pinzón Solano, Don Armando Mendoza, Marcela Valencia, Patricia Fernández, el Cartel de las feas, entre otros.

La exitosa producción finalizó en el 2001. Enseguida, se estrenó una nueva versión infantil que se llamó Betty, la feita. La historia era la misma, solo que fue actuada por niños.

Alejandra Botero interpretó a Beatriz Pinzón en "Betty, la feita". Fotografía por: Archivo Particular

¿Quién era Alejandra Botero, la actriz que interpretó a Beatriz Pinzón?

La telenovela infantil fue protagonizada por una joven actriz llamada Alejandra Botero, quien dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Hoy, un cuarto de siglo después, muchos se preguntan: ¿Cómo luce y qué ha sido de ella?

Alejandra tenía 12 años cuando le dio vida a Beatriz Pinzón Solano. La actriz es recordada por su impecable imitación de los gestos y la voz de Ana María Orozco, quien interpretó a la Betty adulta en la serie original. Su actuación no solo fue un reflejo de talento, sino también un presagio de la artista multifacética en la que se convertiría.

En una oportunidad, concedió una entrevista y se refirió a las palabras que le había dado la actriz original: “Ana María, quien es una persona muy linda, no me dio ningún consejo, pero me dijo que estaba haciendo una interpretación mejor que la de ella, que tenía mucho talento y que siguiera adelante. Eso me dejó muy emocionada porque es una actriz muy famosa y es como ¡guau!”, contó.

Esta versión de la producción generó polémica, pues muchos televidentes señalaron que fue inapropiada para los niños, especialmente por el juego de seducción entre los personajes Fernando Mendoza y Marcela Valencia.

Así se ve actualmente Alejandra Botero de ‘Betty, la feita’

Después de su paso por la televisión, Alejandra decidió alejarse de la actuación para explorar otras facetas de su creatividad. Hoy en día, conocida bajo el nombre artístico de Aicen, se dedica a la música y ha lanzado varias canciones, incluyendo No se va en colaboración con LosPetitFellas, y sus sencillos Violeta e Hilo, lanzados en 2022 y 2023 respectivamente.

La transformación de Alejandra es notable, no solo en su apariencia sino también en su carrera artística. Aunque muchos la recuerdan como la pequeña Betty, ella ha sabido reinventarse y seguir su pasión por la música. Su evolución es un testimonio de que el talento y la determinación pueden abrir nuevos caminos y posibilidades.

En sus redes sociales, donde comparte su día a día con sus seguidores, se puede apreciar su nuevo look y un estilo más moderno y sofisticado. A pesar de los cambios, sigue siendo la misma mujer talentosa y carismática que conquistó al público con su interpretación de la pequeña Betty.