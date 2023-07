Eliminados del ‘Desafío The Box’: reacciones a la salida de la Flaca: “increíble”

El Desafío The Box se encuentra en su recta final. Ayer finalizó otro ciclo más con una nueva prueba en el box negro, donde se enfrentaron, por los hombres Kaboom, de Alpha, y Escudero, de Beta. En cuanto a las mujeres las que fueron sentenciadas por los integrantes de la casa azul fueron Aleja y la ‘Flaca’, del equipo morado.

Te puede interesar: Lowe León reaccionó al ‘problema’ de Felipe Saruma y su papá: “hay que esperar”

Los cuatro participantes lucharon por hacer parte de los cinco mejores hombres y cinco mejores mujeres de esta temporada del Desafío The Box. Primero compitieron Kaboom y Escudero. Aunque la prueba estuvo reñida, finalmente el campeón del mundo en boxeo fue el ganador dejando por fuera de la competencia al cantante.

Más noticias del 'Desafío The Box' ‘Desafío The Box’: Guajira ‘explota’ contra Sara por la comida: “me da rabia” Aunque Beta ganó el ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’, los ánimos se calentaron porque Guajira considera que Sara come demasiado. Esto ocurrió. Leer aquí: ‘Desafío The Box’: Guajira ‘explota’ contra Sara por la comida: “me da rabia” Escudero, del ‘Desafío The Box’, fue novio de una exintegrante de Beta. ¿Quién es? En el reciente capítulo del ‘Desafío The Box’, Escudero sorprendió al confesar que sostuvo un romance antes de entrar a la competencia con una de sus excompañeras de Beta. Leer aquí: Escudero, del ‘Desafío The Box’, fue novio de una exintegrante de Beta. ¿Quién es?

Aleja sacó a la ‘Flaca’ en el ‘Desafío The Box’

Una vez se conocieron los sentenciados de este ciclo, muchos televidentes hicieron sus apuestas y ya tenían a sus favoritos para ganar: Kaboom y la ‘Flaca’. No obstante, la sorpresa de la noche fue que Aleja, quienes muchos han considerado como débil, le ganó a la antioqueña, quien por el contrario, se había destacado por ser una de las mujeres más fuertes de la competencia.

Ese ‘Desafío a muerte’, que se llevó a cabo en el box negro, puso a prueba la agilidad, la inteligencia, la paciencia y la puntería. “Yo me considero muy fuerte, pero me sacaste y te debes sentir muy orgullosa de eso”, dijo la ‘Flaca’ una vez terminó la prueba que dejó como resultado su salida del reality de Caracol Televisión. Luego, entre lágrimas, agregó: “me voy feliz porque sé que di lo mejor. Amé estar acá, amé ‘aporrearme’, que me comieran los zancudos, amé no comer, dormir en el piso, amé conocerlos, gracias por cada uno de ustedes… Aleja, si te quedas es para dar el cu** en las pistas, no para hacer las cosas a medias”.

Aleja se vio afectada con el resultado, pues pese a que ganó y continúa en la competencia, en el fondo quería que su compañera se quedara: “me entró un shock de emociones porque en parte yo no estaba creyendo en mí, pero hay otras personas que sí, pero ahorita estoy contenta”, dijo la participante.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mai, quien estuvo con la ‘Flaca’, desde el principio en Gamma, le dedicó unas emotivas palabras: “ella sabe que es un personaje. Dormíamos juntas, nos arrunchábamos, si estábamos tristes una le hablaba a la otra, un día no me abrazó y me puse a llorar. El juego nos separó pero ella sabe que yo la seguía queriendo y quería que estuviera conmigo. Me dolió mucho haberle llevado el chaleco, tenía un sentimiento en el pecho muy feo, no estaba en mi cabeza. Cuando la vi llorar se me partió el alma pero ella sabe que Dios la tiene para cosas grandes porque es un ser humano increíble y tiene un corazón enorme. La quiero mucho”.

Por su parte, Yan, quien también fue su compañero en la casa naranja, le dijo: “me alegra haberla conocido, una mujer que le mete corazón a las pruebas, eso fue lo que me gustó de ella, que nunca se rinde, es muy especial para mí y le deseo lo mejor y en el Cauca la espero”.

Reacciones en redes por la salida de la ‘Flaca’

En redes sociales los internautas y televidentes han dejado sus comentarios, en su mayoría, sorprendidos por la salida de la antioqueña, a quien veían como una de las finalistas de esta edición. “De las mejores participantes de las mujeres este año, un gran ser humano y una gran participante, alguien que se luchaba cada prueba, se ganó el corazón de todos los colombianos y alguien que merecía llegar más lejos”, “esto es realmente increíble”, “la Flaca merecía estar en la final”, “ella era la finalista de todo un país”, “no hay enemigo pequeño ni grande invencible”, “Flaca, tu karma te tenía que llegar”, “no se puede subestimar a nadie”.