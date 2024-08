El Tino Asprilla hizo llorar a Natalia del ‘Desafío’. Tuvo que pedirle disculpas

La llegada del Tino Asprilla y el Pibe Valderrama al Desafío XX ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Los exfutbolistas y exparticipantes del reality de Caracol Televisión son los “directores técnicos” de los dos equipos que están integrados por los ocho semifinalistas y ocho exparticipantes quienes ingresaron el pasado viernes.

Pelea del Tino Asprilla con Natalia y Darlyn

Como se ha podido observar en los últimos días, el Tino Asprilla se ha interesado en conocer detalles de las vidas personales de los integrantes de su equipo.

Inicialmente, el exjugador de la Selección Colombia empezó a bromear con Natalia sobre su relación con Kevyn. De hecho, ella le explicó lo que había ocurrido con él y cómo empezaron su romance, pese a que él tenía novia afuera de la ciudadela.

En medio de un reciente capítulo, el Tino se fue hasta la casa del Pibe para retarlo a hacer una apuesta. En medio de la conversación, Faustino pidió llevarse a Guajira para su equipo. Finalmente, Kevyn aprovechó para enviarle saludos a Natalia con el Tino. “Me la saluda”.

Enseguida, Tino se regresó a su casa y le contó a sus pupilos lo que hablaron con el otro equipo. Además, le dio la razón a Natalia: “Anaconda le mandó saludos, dijo que fuera”.

El comentario no le cayó en gracia a las mujeres del equipo. Darlyn no dudó en expresar su incomodidad. “Siga así y no va a pasar de hoy parcero”. El ambiente se volvió tenso.

Tino Asprilla se disculpa con Natalia del ‘Desafío XX’

Luego, Luisa y Darlyn le dijeron al Tino que sus palabras no fueron las correctas, por lo que le sugirieron pedirle disculpas a Natalia. “¿Disculpas? ¿Y yo qué le hice? ¿Enserio le hice algo? Usted puede llamar a Natalia y yo le pido disculpas”, dijo.

Enseguida, Natalia llegó y le dijo: “¿Me estaba llamando Tino?”. El exfutbolista le respondió: “¿Yo la insulté a usted?”, le dijo a lo que ella le respondió: “Pues, sí, estaba un poquito pasadito. Usted no sabe realmente qué pasó entre él y yo. Acepto sus disculpas, ¿algo más? Listo Tino, buenas noches, que descanse”, le respondió de manera cortante.

Luego, la concursante se fue para el baño, donde rompió en llanto. Luisa, su compañera, la consoló. “Todo el mundo quiere hablar de uno y ni siquiera lo conocen, no tienen idea de lo que es uno, y usted sabe también cómo es la gente de envidiosa, lo ven a uno triunfando y siendo grande y les da envidia y tienen que hablar mal de uno para poder sentirse bien”

En redes sociales han comentado la situación: “yo amo al Tino me hace reír muchísimo y les canta las verdades sin anestesia”, “qué capo ese Tino, va diciendo las cosas como son. Con tal habilidad que la gente se ríe, pero verdades son verdades”, “yo una vez me encontré al tino en Tuluá, ni sabía que era el hasta que mi mamá me dijo”.