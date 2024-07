El Pibe Valderrama y el Tino Asprilla llegan al ‘Desafío XX’. ¿Cambiarán todo?

El Desafío XX se encuentra en la recta final. Los participantes que quedan preparan sus estrategias para llegar a la final y ganar el millonario premio que está en juego.

La tensión se ha apoderado de las casas Beta y Omega, pues con el paso de los días, la competencia se vuelve más exigente, el equipo que pierda debe enfrentar serias consecuencias, no solo castigos, corte de los servicios y falta de comida, sino que, además, deben recibir los chalecos de sentencia.

Este año "El Desafío" cumple 20 años al aire. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Cuándo llegan el Pibe Valderrama y el Tino Asprilla al ‘Desafío XX’?

Este año, Caracol Televisión celebra las dos décadas del Desafío. Por ello, en las últimas horas, sorprendió a los televidentes al revelar que los exfutbolistas de la Selección Colombia y exparticipantes de este reality, llegarán a la Ciudadela a revolucionar la competencia.

El anuncio generó gran sorpresa. “Este será el fichaje del siglo! 🌟 Muy pronto, dos leyendas se sumergirán en el #Desafío20Años para cambiarlo todo. ¡El Pibe y el Tino revolucionarán la competencia!”, se lee en una publicación de las redes sociales oficiales del canal de televisión.

Aunque no se conocen más detalles, los internautas reaccionaron y han dejado múltiples comentarios al respecto, especulando qué función cumplirán dentro del concurso. “Qué espectáculo”, “próximos desafiantes de la semana”, “¿a qué creen que llegarán?”, “genial, seguro serán los coach de cada equipo”, “¿cómo así, ellos jugarán en el Desafío este año? ¿Tino y el Pibe en lo del participante de la semana?”, “El Pibe y el Tino van como desafiantes de la semana en el último ciclo para la semifinal en donde el premio es ver a la familia y el castigo es no verla”, “súper bien esos invitados”, “van a ser capitanes”, “no tienen estado físico, no le veo nada de revolucionario”, son algunas de las opiniones que han dejado los televidentes y usuarios en redes sociales.

Por ahora, los exparticipantes del Desafío no se han referido al respecto, pero la campaña de expectativa tiene emocionados a muchos. Recordemos que Faustino Asprilla participó en el Desafío 20-05 que se realizó en Cabo Tiburón, en Chocó. Salió en el puesto número 7.

Por su parte, Carlos Valderrama participó en el Desafío 2004, donde los equipos estaban divididos en Celebridades, Retadores y Supervivientes