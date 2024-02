El oso que Greeicy Rendón hizo en su primer casting de televisión “Trágame tierra”

La Voz Kids es uno de los formatos musicales más grandes de la televisión colombiana, logrando cautivar a grandes y chicos con el talento de los niños que llegan desde cualquier parte del país para enamorar a los televidentes.

En esta oportunidad, la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek acompañan al maestro Andrés Cepeda, quienes con su experiencia reciben a los más pequeños en el diamante de La Voz Kids.

La reconocida cantante caleña que ha enamorado a sus más de 46 millones de seguidores en sus redes sociales, gracias a su talento y carisma, ocupa por primera vez una de las sillas de los Entrenadores de La voz kids. “Iniciando mi carrera recibí un consejo que hoy sigo compartiendo con los participantes y es que estamos jugando y hay que divertirse, que las oportunidades seguirán apareciendo de diferentes maneras y de diferentes lugares y que un no, no determina tu camino”.

El oso de pasó Greeicy Rendón en un casting

La artista, de 31 años, reveló en una entrevista a Caracol digital que a sus 15 años hizo su primer casting. Al realizar la escena, cuenta que se aprendió todo el texto, incluidas las acotaciones, es decir, las indicaciones que le dan a un actor para desarrollar su personaje.

“Yo nunca había agarrado un libreto en mi vida, y en los libretos existe algo que se llaman acotaciones, que es donde te indica que esta pasando, entonces, me acuerdo que en ese momento decía: “Ella se está mirando en el espejo y se siente mal”.

“Esa es la acotación y cuando llegó mi momento de hablar, dije lo mismo que aparecía ahí. Yo tenia 15 años, les generó ternura, no me cortaron la escena y me dejaron hacer la ridiculez y cuando terminé me dijeron: ‘Vamos a repetirlo, pero no tienes que decir todo esto’, al final me gané el casting”, finalizó.

