El joven que conquistó a Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos Colombia’

Martha Isabel Bolaños es una de las concursantes de La casa de los famosos que más ha dado de qué hablar entre los televidentes del programa.

El protagonismo de ‘La Pupuchurra’ en el reality show del canal RCN surgió gracias a los roces y conflictos con sus compañeros. Sin embargo, ahora también llama la atención por su naciente romance con otro habitante de la casa.

¿Quién es el joven que conquistó a Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’?

Se trata de Juan David Zapata, un modelo y deportista de 27 años que se dio a conocer entre el público colombiano gracias a su participación en el Desafío The Box 2021.

Este joven, que tiene su propia marca de ropa, confesó en días recientes que se siente atraído por la actriz caleña y ella, por su parte, correspondió al decir que él también es de su agrado.

Los acercamientos entre Martha Isabel Bolaños y Juan David Zapata comenzaron el pasado 18 de febrero, cuando jugaron ‘la verdad o se atreve’ con los demás concursantes de La casa de los famosos. Allí, retaron a ‘La Pupuchurra’ a besar el cuello del paisa y ninguno dudó en aceptar.

Horas más tarde, cuando se fueron a dormir, Bolaños reveló que tuvo un “sueño caliente” del que ‘Juanda’ fue protagonista.

“Yo te veía y tú tienes el cuerpo más lindo de aquí (...) ¡Martha, te ves hermosa hoy!”, fue la respuesta que entregó el antioqueño ante la inesperada confesión de la vallecaucana.

Isabella Santiago le reclamó a Martha Isabel Bolaños por su cercanía con Juan David Zapata

La venezolana ha sido testigo de los coqueteos entre ambos participantes de La casa de los famosos. Esta situación la tiene molesta si se tiene en cuenta que, hasta hace poco, ella era quien recibía los piropos de Zapata y se ilusionó con una posible relación amorosa.

Sin embargo, al ver que su antiguo pretendiente cambió de horizonte, la protagonista de Lala’s Spa le dejó un claro y contundente mensaje: “A mí no me gusta el juego, a mí me gustan las cosas claras y eso de te caliento por aquí y por allá... no (...) Que hagan lo que quieran, para mí ‘Juanda’ ya pasa a un segundo plano”.

Isabella Santiago no se conformó con esto y, en la mañana del 19 de febrero, envió un par de indirectas a Martha Isabel Bolaños por la cercanía con Juan David Zapata:

“¡Te veo muy riqui riqui hoy! ¡Muy emocionada, muy sexy y mostrando mucho cuerpo! (...) Hoy, en especial, te veo mostrando más piel de lo normal”.