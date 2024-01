El impresionante maquillaje de Sofía Vergara para convertirse en ‘Griselda’

El pasado 25 de marzo se estrenó la nueva serie de Netflix llamada Griselda, inspirada en la vida de Griselda Blanco, un narcotraficante colombiana recordada por el sobrenombre de ‘la reina de la coca’.

La producción, que rápidamente ascendió al primer lugar de las series más vistas de la plataforma en el país, tiene como protagonista a Sofía Vergara, quien interpreta a la ‘viuda negra’, otro de los apodos otorgados a la fallecida delincuente.

El papel que asumió la barranquillera le significó varios retos. No solo tenía que apartarse de lo que mejor sabe hacer, que es el humor, sino también cambiar completamente su apariencia para verse similar a la verdadera traficante de drogas.

Para alejarse de su icónico personaje en la comedia televisiva Modern Family, en donde le dio vida a la divertida Gloria Delgado-Pritchett, la ‘toti’ tuvo que usar peluca, prótesis en sus dientes y nariz, y ropa interior que escondiera sus curvas.

Así maquillaron a Sofía Vergara para ser Griselda Blanco

En un video publicado recientemente en su cuenta de Instagram, la empresaria dejó ver la forma en la que los maquilladores dedicaban varias horas de su trabajo en convertirla en Griselda Blanco.

En el clip se ve como los artistas cubren el cabello real de la exesposa de Joe Manganiello con pelo mucho más corto y ondulado, mientras que le ponen una base con una tonalidad mucho más oscura a la de su verdadero tono de piel. En las imágenes se ve como la misma Sofía colabora con su maquillaje y se aplica productos como delineador y máscara para pestañas.

El video fue acompañado de un mensaje de agradecimiento por parte de la artista de 51 años, quien resaltó que Griselda se convirtió en la serie más vista en el mundo durante las primeras 24 horas de su lanzamiento en Netflix.

Fue tal la transformación de la intérprete en la narcotraficante que tuvo que ir al médico por problemas en su espalda. Detalló, en una rueda de prensa promocional de la producción, que para personificar a ‘la madrina’ tuvo que caminar encorvada durante seis meses, lo que hizo que tuviera problemas con su movilidad después.

“Por 6 meses caminé jorobada. A los 50 años no se puede hacer eso. El único que día que falté al set fue cuando se me quedó tiesa la espalda (...) Cuando fui al doctor me dice: ‘si vas a caminar, tienes que tener un masajista que te esté haciendo fisioterapia, eso no es así’”, confesó antes de señalar que hasta tuvieron que ponerle tres inyecciones para controlar los dolores.