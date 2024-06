Si hay alguien que sabe de historias de amor inolvidables es Dago García. El escritor de éxitos como ‘Pedro el escamoso’, ‘Mi primera vez’, ‘Pecados Capitales’ y ‘La sombra del deseo’ que además es Vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión, puede ser perfectamente el creador de melodrama más destacado que tiene el país. Por eso, no es extraño que la primera audionovela colombiana sea una obra suya.

Se trata de ‘El futbolista presidente’, que ya está disponible en Bumbox, la productora de pódcast y videopódcast de Caracol Televisión, y Spotify.

Y es que García, pese a pertenecer a esa generación de libretistas tradicionales que a finales del siglo XX y comienzos del XX consolidó su carrera, ha entrado con gran soltura a esa tendencia transmedial y rompedora que llegó al mundo audiovisual y exige que cada día haya más formatos digitales, que el usuario consuma como quiera y donde quiera. Dago no se resiste a la evolución ni al cambio, sino que rápidamente se ha unido a ellos proponiendo lo suyo. “Mi primera vez’ serie desarrollada para Netflix es una de las pruebas de ello.

‘El futbolista presidente’: dónde escuchar la nueva audionovela de Dago García Fotografía por: Felipe Mariño

En el caso de la audionovela ‘El futbolista presidente’, García revela que si bien es cierto se acerca a la radionovela, precursora de la telenovela, también lo es que hay diferencias importantes. “En la radionovela era absolutamente necesario estar cerca de la radio y hoy en día con los teléfonos celulares, pues la puedes consumir en cualquier espacio, en cualquier lugar”.

¿De qué se trata ‘El futbolista presidente’?

Es la historia de Roberto el ‘Volador’ Benítez, un niño que desde temprana edad es proyectado por sus padres como un talentoso jugador de fútbol. La trama recorre la vida de un deportista que debe transitar un camino de conflictos familiares, amores y desamores, adicciones, corrupción, alegrías, triunfos, influencia y por supuesto política.

Sobre la historia que quiso contar Dago es tan sencilla como moderna, pertinente y atractiva, con los ingredientes de una novela, y contiene esos elementos de sorpresa que mantienen al usuario o consumidor atento a un siguiente episodio. Con un adicional que está la velocidad de la narración, que ha obligado a que las nuevas apuestas sean más contundentes y rápidas. “La misma dramaturgia, llámese de telenovela, de radionovela, de televisión, se ha vuelto un poco más frenética. La pregunta antes era ¿cómo va a terminar?. Ahora la pregunta es: ¿Qué va a pasar ahora?. Hoy en día hay que generar tensiones constantemente. Ya esa estructura de la radionovela o de telenovela clásica en la cual hacíamos una gran exposición de los personajes, una exposición del conflicto y poco a poco, íbamos in crescendo para al final tener como la gran sorpresa, no se usa”.

Para esta historia de ‘EL futbolista presidente’, Dago no recurrió a una investigación profunda sobre el entorno sencillamente porque no la necesitó, pues su pasión y conocimiento de fútbol a lo largo de su vida, le permitieron una construcción rica en eventos que unidos a una idea que tuvo al leer un libro, le dieron un panorama claro de lo que quería transmitir y contar.

Dago García mezcló fútbol, amor y pasión

“Yo soy futbolero, yo soy fanático del fútbol y siempre he leído todo lo que cae en mi mano sobre fútbol. Quizás la idea como que tomó forma cuando leí un libro que escribió Nelson Freddy Padilla, de El Espectador. Él escribió una biografía sobre James, pero es una biografía sobre James donde nunca habló con él, sino la construyó alrededor de los testimonios de los muchachos que empezaron la carrera con él y que pues por supuesto, no llegaron a las alturas de él. Ahí como que me di cuenta que había una historia que había que contar. Porque todo esto son muchachos que abandonaron todo lo que estaban haciendo, sus familias abandonaron todo lo que estaban haciendo y se dedicaron exclusivamente a impulsarlos en el entendido que este era el camino directo a un cambio de vida, un cambio de fortuna. Pero de un millón de muchachos que emprenden el camino, uno lo logra y el resto, imagínese la cantidad de frustración y de dolor que queda en ese recorrido”, comenta el escritor sobre lo que le inspiró a su primera audionovela, que en s opinión también va más allá porque también se refiere a una sociedad que en los últimos tiempos ha cambiado su esquema de valores.

“Yo creo que es un conflicto muy contemporáneo. Digamos que los valores social es han cambiado radicalmente en los últimos tiempos y se podría decir que los valores de la modernidad están en crisis. Antes se decía estudie, trabaje honestamente y verá que triunfa en la vida y lo va a lograr. Ahora la misma sociedad se ha encargado de evaluar esos valores y hoy en día el camino hacia el éxito, entre comillas, va por otras vías. Dentro de esas vías está el deporte o el arte”, algo que justamente es lo que el ocurre al protagonista de la audionovela.

EL futbolista presidente tiene 12 episodios de 10 minutos cada uno y desde ya se anuncia que es probable que tenga una nueva temporada, pues Dago dejó un final flexible que permitiría esa posibilidad. La voz del narrador es el actor Álvaro Bayona. Garcia lo escogió porque es un actor de teatro que maneja la voz, ha trabajado en doblajes y conoce perfectamente cómo lograr emociones, atmósferas y sentimientos a través de la palabra hablada. El resto de voces fueron escogidas a través de un casting.

