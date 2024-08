El detalle de ‘Klass 95′ que televidentes calificaron como “imperdonable”

Tras el final de Pedro el escamoso 2, el pasado martes llegó a la pantalla de Caracol Televisión Klass 95, una serie que narra la historia de Shaio Domínguez, quien monta la agencia de modelos más importante de la época para impulsar a mujeres que querían salir adelante y que, con su belleza, lo podían lograr.

La producción, que cuenta con algunos hechos reales y otros elementos de ficción de los años 90, es protagonizada por Nicole Santamaría y David Palacio. Dentro del elenco, también hacen parte actores como Laura Barjum, Manuela Valdés, Carlos Báez, Edwin Riveros, Laura Cano, Matilde Lemaitre, Diego Trujillo, Juan David Galindo, entre otros.

Así fue el lanzamiento de ‘Klass 95’. Fotografía por: Felipe Mariño

¿Qué pasó en ‘Klass 95′ en el capítulo 1?

La serie de reinas de belleza logró en su primer capítulo un 44.2 % de share y 8.6 puntos de rating, según datos de Ibope, convirtiéndose en la segunda producción más vista por los colombianos.

Aunque la serie logró captar la atención de miles de televidentes, no solo por la belleza de sus protagonistas, sino también por la historia, algunos fanáticos notaron un detalle en el primer capítulo que no tardó en generar revuelo en redes sociales.

En una de las escenas aparece la protagonista junto a su novio en un momento romántico. Mientras dialogaban iban bailando suavemente el tema Yo no sé mañana, del cantante Luis Enrique.

Aunque, aparentemente, parecía ser una escena normal, los televidentes no pasaron por alto que ese tema musical no es de la época en la que cuentan la historia, ya que, en realidad, fue estrenado en el 2009.

Este descuido no pasó desapercibido para los seguidores más atentos de la historia, quienes rápidamente se hicieron eco del error en redes sociales, generando un intenso debate sobre la rigurosidad histórica de la producción.

Críticas a ‘Klass 95′ por “error” en el primer capítulo

Aunque algunos usuarios han afirmado que no es tan importante ser tan rigurosos en los detalles, pues la serie tiene muchas cosas de ficción, otros televidentes no dudaron en criticar la producción de Caracol Televisión.

“Quise creer que ‘Yo no sé mañana’ tendría alguna versión que yo desconocía de los 90, pero ese descache es imperdonable. #Klass95″, “#Klass95 quien está a cargo de la selección musical? ‘Yo no sé mañana’ es como mínimo de 15 años después ish”, “Klass95 se escachó demasiado Caracol con la canción ‘Yo no sé mañana’ estamos hablando de 1992 y esa canción salió en el 2009″ y “¿Cómo es que ‘yo no sé mañana’ del 2009 ya sonaba en 1992? #Klass95″, comentaron los televidentes.

Sin embargo, al parecer, ese no es el único error que ha tenido la producción que está enfrentada a la retransmisión de Yo soy Betty, la fea, de RCN. En el más reciente capítulo, Laura Barjum y Valeria Galviz, quienes interpretan a Andrea Vanessa y Kelly, fueron a tomarse una sesión de fotos en una agencia que, de acuerdo con lo que mostraron, les costó 12.000 el combo que escogieron, pero para la época, ese precio era demasiado alto, teniendo en cuenta que el salario mínimo era mucho menor.