¿El ‘Desafío XX’ ya se terminó? Andrea Serna despejó las dudas

El Desafío XX, que celebra sus 20 años, ya se encuentra en la recta final. Los participantes que quedan se siguen enfrentando a duras pruebas para que sigan demostrando por qué merecen llegar a la final.

Con el paso de los días la convivencia se vuelve más tensionante, pues todos quieren ganar el millonario premio, sin embargo, la realidad es que solamente dos, un hombre y una mujer, serán los merecedores de la copa. Hasta el momento, quedan 10 participantes, cinco de Beta y cinco de Omega.

¿Ya se definieron los ganadores del ‘Desafío 2024′?

En los últimos días, se ha venido rumorando en redes sociales que el Desafío XX ya se habría terminado y que, supuestamente, ya se habrían conocido los nombres de los ganadores.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de su cuenta de Instagram donde tiene 3,8 millones de seguidores, la presentadora Andrea Serna le respondió a un seguidor que la cuestionó sobre eso.

Al respecto, dijo: “nos dicen por acá que si el Desafío ya terminó. No, estamos aquí, en la ciudadela. ¿Alguien me hace el favor de prestarme el teléfono para contestar esa pregunta?”, aseguró mientras una de sus maquilladoras mostró su celular para que los internautas se fijaran en la hora y en la fecha: “siendo 1 de agosto, 8:34 de la noche, estamos aquí grabando el Desafío y nos falta mucho todavía, vamos a salir tarde”, agregó.

Kevyn enfrentó a Natalia por coqueteos con Alejo

Como se ha podido conocer, Kevyn y Natalia iniciaron un romance en el Desafío que ha sido bastante polémico, porque el deportista llegó al reality con novia. Aunque al comienzo intentaron ser más prudentes, desde hace unas semanas formalizaron su relación delante de todos, y aunque están en equipos diferentes, cada vez que se ven no dudan en darse besos.

Hace unos días, Kevyn le hizo una escena de celos a Natalia, luego de notar algunas actitudes de confianza con Alejo. Todo surgió luego que Glock hiciera el siguiente comentario: “No quiero hablar mal de nadie y no es mi intención, pero perdóname, está muy raro eso. Yo puedo tener mucha confianza contigo, pero no me salgas con el cuento de que vamos a dormir juntos, que vamos a estar agarrados de la mano, que me vas a estar cargando y que terminamos una prueba y tú me vas a estar agarrando la nalga”.

Debido a eso, Kevyn le reclamó a Natalia: “Debes enfocarte en tus objetivos y no dejarte distraer. Lo que sí te puedo confirmar es que tú me gustas y es contigo con quiero estar aquí, afuera no sé, ya veremos qué pasa cuando salgamos”, le dijo.