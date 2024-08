Famoso actor fue el dragqueen que peleó con Armando en ‘Betty’ y pocos supieron

La retransmisión de Yo soy Betty la fea así como el estreno de Betty la fea, la historia continúa ha puesto a los seguidores de Beatriz Pinzón a volver a hablar de la historia más famosa que ha tenido la pantalla colombiana.

En uno de los recientes episodios de la repetición, los televidentes volvieron a ver a Jorge Enrique Abello, como Armando Mendoza, enfundado en un incómodo y llamativo traje de Drag queen. Lo hizo para cumplirle una apuesta que perdió frente a Hugo Lombardi, quien lo amenazó con renunciar a Ecomoda, si don Armando no accedía.

En la fiesta de dragqueens todo es caótico para Armando Mendoza, pues queriendo salir pronto del lugar, termina enfrascado en una riña con el drag dueño del establecimiento.

Aunque el drag no tuvo crédito, revista Vea estableció que un reconocido actor colombiano, que llegaba de México, fue el encargado de ponerse en la piel de singular personaje. Este histrión se convirtió en el único que tuvo dos roles en la novela Yo soy Betty la fea, pues meses más tarde de vestirse de mujer lo llamaron para hacer un papel completamente distinto, tanto que pocos saben sobre esto. Esta es la historia que el mismo artista reveló a Vea.

Era 2001 cuando el actor Luis Enrique Roldán, conocido en el medio artístico ‘el muñeco’ estaba recién llegado de México, donde había permanecido por varios años trabajando en series como Carrusel, junto a Gaby Ribero y deseaba retomar su carrera en Colombia.

Roldán interpretó también al abogado Santamaría, primero de izquierda a derecha, en 'Yo soy Betty la fea'. Fotografía por: captura de pantalla

Los actores que se negaron a ser dragqueen en Yo soy Betty la fea

Luis Enrique reveló que hubo otro talentos a los cuales le ofrecieron este rol, pero se negaron. “Me llamó Luis Fernando Orozco, el papá de Ana María Orozco (Betty), y me dijo que estaban buscando un draqueen, no había muchos en esa época”. Enrique mencionó que se lo ofertaron a otros actores primero, que hubieran podido personificar mejor ese rol “porque eran gay”, pero no aceptaron o de repente, hubieran cobrado mucho dinero.

Una vez habló con Mario Ribero, el director de Yo soy Betty la fea, se quedó con el rol, pero llegaron al acuerdo de que no recibiría crédito para que el público no supiera de quién se trataba y así fue. Ahora Roldán, considera que tal vez ya pensaban que él pudiera interpretar otro personaje más adelante. “Para Margie, como se llamó el drag, contraté una persona que me enseñó a manejar tacones”

Roldán también recordó que fue una jornada de grabación bastante divertida que se desarrolló en la conocida discoteca Hollywood ubicada vía La Calera. Dos meses después, volvió a ser convocado pero esta vez para un rol bien distinto; tanto que los televidentes no se dieron cuenta de que este ya había estado en la historia de Beatriz Pinzón

Fue así como Roldán estaba, semanas después, vistiendo elegantes trajes de saco y corbata y dando vida al abogado Santamaría representante oficial de la familia Mendoza.

Luis Enrique retomó así su carrera en el país. Estuvo en La viuda de la mafia y más recientemente en El cartel de los sapos y El abrazo que no te di. Combina la actuación y la música con la docencia.

