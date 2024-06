Dura reacción de Martha Isabel Bolaños al triunfo de Karen Sevillano en LCDLF

Después de cuatro meses de encierro, Karen Sevillano, Julián Trujillo, Sebastián González y Miguel Melfi, se enfrentaron en la final de La casa de los famosos. Los cuatro participantes fueron elegidos por el público como los favoritos de esta temporada.

Karen Sevillano, ganadora de ‘La casa de los famosos’

La decisión final estuvo entre la creadora de contenido Karen Sevillano y el actor Julián Trujillo. De acuerdo con la votación, la caleña obtuvo la mayor votación, por lo que fue la merecedora de los 400 millones de pesos que estaban en juego.

“No puede ser, no puede ser. ¿Jefe, qué hago? Me siento, camino, me voy. No sé qué decir, no sé qué hacer, me siento muy nerviosa, ¿qué hago? Gracias a todos, a todo mi equipo Papillente y a todas las personas que votaron hoy”, dijo Karen, quien no podía creer la noticia.

Así reaccionó Martha Isabel Bolaños

La actriz Martha Isabel Bolaños apoyó, desde su salida del reality a Julián Trujillo, quien no solamente fue su compañero de equipo, sino también su gran amigo.

Aunque tenía la esperanza que él ganara, las cosas no se dieron como esperaba. Su reacción se volvió tendencia en redes sociales, pues, quedó evidentemente triste por el resultado.

La presentadora Cristina Hurtado, le preguntó: “después de todas las diferencias, ¿hay reconciliación?, ¿pasaste la página?”.

Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz de Betty, la famosa. “Yo estoy tranquila, siento que la reconciliación no se da con todo el mundo, si se da, se da en un tiempo exacto, en este momento las cosas están como están, más adelante la vida da muchas vueltas, uno no sabe qué pueda pasar, pero en este momento las cosas quedaron como ustedes vieron”, dijo.

Con esas palabras, dio a entender que no tendrá ningún tipo de reconciliación con los Papillentes, quienes, durante todo el reality, la atacaron fuertemente. “En la vida real no hay reconciliación, hay buena energía, yo no me permito devolver nada de lo recibido, la vida da muchas vueltas, todos tenemos derecho a cambiar a recapacitar, el perdón hace parte de nuestras vidas, no me gusta cargar con maletas, por eso tal vez, más adelante, por este momento las cosas quedaron como quedaron”, puntualizó.

Las redes sociales han “estallado” con múltiples comentarios, la mayoría, en contra del triunfo de Karen Sevillano. “Martha sabe que no vale la pena quemar pólvora en gallinazo”, “a la insegura se le nota la envidia que le tienen a Martha”, “no es resentida, la trataron muy mal todos los pandilleros le tenían envidia, bravo ,Marthica”, “Martha eres un gran ser humano, seria, respetuosa”, “esta mujer es muy sabia @marthaisabelii Demuestra la calidad de persona que es”, “ganó la gaminería”, “no se lo merecía Karen”.

Martha Isabel Bolaños reveló que sufrió acoso en ‘La casa de los famosos’

Por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos abrió su corazón, días antes de la final, y se refirió a lo que vivió al interior de la casa con sus compañeros, con quienes protagonizó varias peleas.

“Martha Isabel Bolaños recibió acoso desde el día 1. Ustedes fueron testigos que desde Karen ganó el liderazgo de esa habitación, ella ya me llevaba en la mala. Comenzaron a pasar los días y que ahora están muy felices porque yo no estoy, pero por supuesto, porque ya no tienen a quién montársela. Ya no tienen a quién dedicarle su cizaña y su veneno. Fue acoso y fue sistemático. Palabras duras escuché como: cucacha, gallo largo, mil de pescuezo, perra canequera”, dijo.