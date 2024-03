¿Dónde vivirá Nataly Umaña tras separación de Alejandro? ¿Panamá sería una opción?

Luego de que el actor Alejandro Estrada visitara ‘La casa de los famosos’ y finalizara 12 años de relación con Nataly Umaña, han salido a relucir varios interrogantes sobre lo que pasará con el futuro de la actriz, específicamente sobre su vivienda, teniendo en cuenta que la expareja vivía en una lujosa y enorme casa a las afueras de Bogotá.

¿Dónde vivirá Nataly tras su separación?

En el reciente capítulo, ‘La segura’ cuestionó a Nataly sobre lo que pasaría en su futuro, preguntándole lo siguiente: “¿Y ahora dónde vas a vivir?”, “¿Vivirías con tus papás?”, a lo que la actriz, en medio de una risa nerviosa, le contestó lo siguiente: “No, mi mamá vive en España y mi papá en Ibagué”.

Posteriormente, la influencer le dijo lo siguiente: “Aproveche mami porque lo que espera afuera es pura soledad o usted verá y se muda para Panamá”. Haciendo referencia al lugar de nacimiento de Melfi.

En medio de las risas, la actriz de ‘Chichipatos’ aseguró que es un tema que le causa gracia, pero es una realidad que tiene que asumir cuando salga del reality. Aunque no respondió si se iría o no para Panamá, aseguró que lo más probable es que ella se quede con el perro y Alejandro con la gata.

“Eso ya lo habíamos hablado, yo me quedo con Thiago, y él se quiere quedar con la gatita, pero esas cosas no dejan que uno tome la decisión, y eso que no son hijos de verdad”, expresó. Aquí el video de la conversación.

La lujosa casa de Nataly y Alejandro

En entrevista con el Canal RCN,antes de ingresar al programa, la actriz mostró la casa en la que convivía con Alejandro. Nataly inició el video enseñando la sala, el comedor y la cocina, este último espacio, es el favorito de Alejandro, porque aseguró que le encanta cocinar. Además, aseguró que su lugares preferidos son la sala y el jardín.

