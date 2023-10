¿Dónde se grabó ‘Rigo’? Este fue el pueblo que usaron para la novela de RCN

Tras el final de MasterChef Celebrity Colombia, que dejó como ganadora a la actriz Carolina Acevedo, el canal RCN dio inicio a Rigo, telenovela dedicada a la vida del deportista antioqueño Rigoberto Urán. La serie, que se llevó una gran cantidad de comentarios positivos en redes sociales, generó varias preguntas en los televidentes.

Uno de los detalles de la novela que más llamó la atención, además de la identidad de los actores que interpretan a los personajes que le dan vida a la historia del ciclista, fueron sus locaciones, que en redes sociales fueron ampliamente comentadas por su belleza. Ante aquella inquietud de quienes están al pendiente de cómo se desarrolla la serie, se conoció que parte de la novela se grabó en Anolaima, un municipio del departamento de Cundinamarca que está ubicado a 71 kilómetros de Bogotá.

¿Por qué la novela de Rigoberto Urán no se grabó en Urrao?

Juan Pablo Posada, vicepresidente de producción del Canal RCN, comentó que la decisión de grabar allí tuvo que ver con que Urrao, en donde realmente ocurrió todo, está muy lejos de la capital del país, y esta situación haría que los costos de producción se incrementaran.

“Hubiera sido espectacular ir hasta Urrao, pero es muy lejos, la logística de alojamiento realmente no era fácil (...) No era tan sencillo, se estudió muy bien cuántas escenas se podían hacer por fuera para que todo se viera muy bien. Muchas veces se gasta el dinero al principio y al final no queda nada, medir eso es muy importante y aquí se logró hacer muy bien”, dijo el directivo.

Aunque no se grabó en Urrao, los encargados de producción visitaron el municipio para ver el entorno real del ciclista y tratar de recrearlo en la locación que finalmente se seleccionó. Según explicó Juan Carlos Mazo, director de la producción, el trabajo fue exhaustivo pues, la idea era que todo fuera lo más fiel posible al espacio verdadero.

“No conozco Urrao, pero viendo unas escenas que se recrearon en Anolaima, Cundinamarca, uno dice en Anolaima logramos hacer eso”, retomó Juan Pablo Posada al referirse al misma tema. El mismo Rigoberto Urán, quien fue una parte clave en la creación de la novela inspirada en su vida, resaltó que el trabajo había sido ‘increíble’ porque todo había quedado ‘igualito’.