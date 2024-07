Dickson y Karoline del ‘Desafío XX’ son tildadas de “víboras”. ¿Por qué?

Los concursantes que quedan en el Desafío XX siguen luchando por llegar a la final y ganar el millonario premio. No obstante, las estrategias por equipos y las individuales han generado polémica dentro y fuera de la competencia.

Los internautas han dejado sus opiniones sobre las actitudes de algunos de los integrantes de los equipos, pues no han faltado las discusiones por el desempeño en los boxes, que, en algunas oportunidades, ha causado la derrota de alguno de los dos equipos.

Te puede interesar: Andrea Serna tuvo particular incidente en el ‘Desafío 2024′. ¿Qué ocurrió?

El Desafío, Beta Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Qué pasó con Dickson y Karoline en el ‘Desafío 2024′?

En el capítulo 73 del programa de Caracol Televisión, después de un desafío, los participantes estuvieron dialogando y sacando conclusiones sobre los resultados que han obtenido hasta el momento.

Por ejemplo, en la casa Beta, Glock había expresado desde hace varias semanas, su inconformidad porque no la tenían en cuenta para competir en el box amarillo. No obstante, en esta oportunidad sí fue llamada junto a Kevyn Yoifer y Darlyn. Por su parte, de la casa Omega fueron Alejo, Santi, Karen y Natalia.

Esta vez, la fuerza no estuvo del lado de Beta, por lo que el equipo rosado logró ganar el ‘Desafío de sentencia y hambre’, luego de varios ciclos sin comer.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Con la derrota de la casa azul, recibieron un chaleco para el próximo ‘Desafío a muerte’ que recayó sobre Yoifer, por lo que todos quedaron inconformes, especialmente Dickson y Karoline, quienes expresaron su molestia con Darlyn por haberle dado el voto de confianza a Glock de ir a esa prueba.

“Yo no entiendo por qué ella no nos mandó a una de las dos a tierra. No, es que una cosa es me gusta y otra cosa es yo le meto. Ella se aceleró en darle ese voto de confianza a ella”, comenzó diciendo Dickson.

Enseguida, Karoline tampoco dudó en criticar el desempeño de su compañera, afirmando que no merecía haber ido a esa prueba, que les generó la derrota: “A Glock le falta fuerza, le falta agilidad, ella es nerviosa. Es que si se ponen a ver que Glock por ser grande tiene fuerza, baby ella no tiene fuerza, ella es cuerpo, tú la metes a ella con una de cuerpo con cuerpo y va a arrasar en muchos momentos pues porque es pesada, sí”, agregó.

Críticas a Dickson y Karoline

En redes sociales, los internautas han cuestionado la actitud de las dos integrantes de Beta, afirmando que son cizañeras y que no tienen ninguna autoridad para criticar a Glock.

“Puro chisme y cizaña entre Karoline y Glock”, “cuidado y se envenenan entre Karoline y Glock”, “Dickson saca lo peor de la gente”, “Karoline estaba en modo paz con Glock hasta que comenzó a juntarse con Dickson”, “ya que Karoline anda de venenosa otra vez y con la venenosa mayor Dickson, es momento de que Glock escuche hablar a esas dos y volvamos a esa disputa porque ese plan de amiga ya que mamera”, “ya empezó Dickson a rajar de otra y se junta preciso con Karoline, le llegó la que era. Otro conflicto interno más para Beta”.