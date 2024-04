¿Diana Ángel renunció a ‘La casa de los famosos’?: “Dos meses son suficientes”

Las alarmas están encendidas entre los televidentes de La casa de los famosos, tras ser testigos del imprevisto mensaje que Diana Ángel entregó a sus compañeros en la mañana de este 28 de abril.

Y es que la actriz de 48 años madrugó a compartir unas palabras que dejaron fríos a sus compañeros, y por supuesto a los seguidores del programa, a quienes les dijo que sus horas en el programa están contadas.

Diana Ángel es una de las competidoras más fuertes del programa, pero algo está pasando en su interior. Te explicamos. Fotografía por: IINSTAGRAM

¿Diana Ángel renunció a ‘La casa de los famosos’?

En su declaración, la también cantante sorprendió al señalar que, teniendo en cuenta su nominación, está lista y dispuesta a salir del programa, por lo que dejó un recado al público:

“Yo siento que dos meses son suficientes para mí en esta casa. Hoy es un día para irme, hoy es un día perfecto para irme feliz, agradecida y enamorada de cada uno de ustedes, aunque no lo crean. De cada uno me voy a llevar algo y yo sé que no lo puedo decidir yo, y eso es lo más loco de todo”.

Posteriormente, Diana Ángel reiteró el deseo que tiene salir de La casa de los famosos y admitió que, sobre todo, se debe a la necesidad que siente de estar rodeada por su familia y sus seres queridos. Además, advirtió que ya no tiene la fortaleza necesaria para continuar en competencia.

“Usen su fuerza y todo lo que tienen ahí para seguir luchando, porque han llegado muy lejos y son unos berracos, pero yo no tengo esa fuerza y siento que ya, en este momento, necesito volver a mi vida. Me siento muy vieja para estar aquí y necesito estar afuera. Espero que quienes están afuera entiendan que mi proceso ha sido maravilloso hasta hoy. Los quiero, los amo, los adoro y me voy feliz. No estoy triste ni aburrida de lo que siento, al contrario, me voy muy orgullosa de mí, pero hoy estoy lista para salir por esa puerta y darles un abrazo”, agregó.

Sin embargo, la bogotana aclaró al final de su mensaje que, a pesar de tener dudas sobre su continuidad, serán los televidentes del programa quienes decidan su futuro: “Vamos a ver si la gente lo hace y lo permite”.

Aparte de Diana Ángel, qué otros participantes están nominados en ‘La casa de los famosos’

Es clave recordar que todos los participantes fueron puestos en placa de nominación al iniciar la semana, luego de que Miguel Melfi contestara el teléfono rojo y este castigo colectivo les fuera impuesto.

Por fortuna para algunos participantes, durante el resto de días hubo posibilidades para salvarse del riesgo de eliminación, pero no todos la aprovecharon.

Así entonces, las celebridades que están en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia, además de Diana, son Camilo Pulgarín, Martha Isabel Bolaños, Karen Sevillano, Isabella Santiago y Miguel Bueno.