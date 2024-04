‘Día a Día’ despidió a uno de sus presentadores ¿Por qué se fue y a dónde va?

Día a Día es uno de los matutinos más vistos de la televisión colombiana, entre otras cosas, gracias a los famosos presentadores que acompañan a los televidentes cada mañana. Sin embargo, un integrante del equipo dijo “adiós” a sus compañeros y al público este 8 de abril.

Se trata de Jhovanoty, comediante que llegó al programa en marzo de 2023 con la intención de inyectar un poco de humor. Sin embargo, tras un año al aire decidió dar un paso al costado.

Aunque lejos de 'Día a Día', Jhovanoty seguirá haciendo parte de 'la casa Caracol'. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Por qué Jhovanoty se fue de ‘Día a Día’?

Tal y como lo explicó el huilense, tiene nuevos proyectos que demandan toda su atención, entre estos su participación en El Klub, programa matutino de la emisora La Kalle.

Además, en charla con Pulzo aclaró que, contrario a lo que indican algunos comentarios en redes sociales, la relación con sus compañeros es la mejor.

“Si esos ‘haters’ conocieran lo bonitas personas que son Carolina Cruz, Carolina Soto, Calos Calero, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, no se atreverían a tanto. Todos se portaron tan bien conmigo (...) Todo trascendió, es más, tenemos grupo de Whatsapp en el que Juan Diego es un enfermo enviando ‘stickers’ de todos nosotros. Conversamos mucho, sobre cosas del ‘Desafío’, de los programas ¡Se hizo una gran amistad con todos!”, aseveró Jhovanoty.

Así se despidió Jhovanoty de ‘Día a Día’

En la emisión del pasado 8 de abril, el cómico se presentó por última vez ante las cámaras del magacín y aprovechó para agradecer a televidentes, presentadores y demás integrantes por la compañía durante todo este tiempo.

Por supuesto, el cómico opita no podía irse de Día a Día sin bromear: “Somos buenos amigos. Yo sé que me quieren y me van a extrañar”.

Compañeros de Jhovanoty, como Catalina Gómez, también se pronunciaron en medio de esta despedida y le desearon lo mejor para los retos que vendrán próximamente. También lo hicieron Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas.

“Jhova, te vamos a extrañar mucho, muchos éxitos en tu nueva casa. Igualmente estamos a un piso de diferencia, no estamos tan lejos, cuando quieras bajas y nos visitas”, expresó Gómez.