‘Desafío The Box’: Guajira ‘explota’ contra Sara por la comida: “me da rabia”

En el más reciente capítulo del Desafío The Box, se llevó a cabo la última prueba de este ciclo en el que Alpha y Beta se enfrentaron en el box rojo por ganar el título al mejor equipo y, además, por evitar el último chaleco para una de las mujeres y, por supuesto, uno de los fuertes castigos.

“Estamos más cerca de conocer a los semifinalistas por eso hay cierta tensión en el ambiente”, comenzó diciendo Andrea Serna a través de las pantallas. Luego, les explicó en qué consistía la prueba de la noche: “Una experiencia de bienestar y una pijamada en el club house, el equipo que gane tiene ese premio. Además, acceso total a la ruleta que tendrá una casilla con un valor que asciende a los 70 millones de pesos y quitar el 100 por ciento del dinero al equipo rival. Adicional tendrán cinco opciones más: vivir exposados, 24 horas en playa baja, tanque de hielo, cama de piedra o noche de baile”.

Beta ganó la prueba de ‘Sentencia, premio y castigo’

En una prueba de contacto, tres hombres y dos mujeres de cada equipo se enfrentaron. En una reñida prueba, hubo un momento tensionante entre Guajira y Byron. “¿Te dejo hacer el punto?”, le dijo el participante de Alpha a la integrante de Beta, quien le contestó: “cállate bobo”, le contestó Guajira. Finalmente, el equipo azul se llevó el premio, 55 millones de pesos.

¿Por qué discutieron en Beta?

Al llegar a las casas, aunque estaban contentos por la victoria, los participantes de Beta tuvieron una leve discusión por la comida, pues algunos, entre ellos Guajira, consideran que Sara está comiendo demasiado y no piensa en los demás.

Mai comenzó diciendo: “si hay un paquete con seis pescados, uno para cada uno, no son todos para ti”. Enseguida Yan, agregó: “agradezcamos que por lo menos tenemos comida”. Guajira manifestó que le incomoda que Sara se coma la mayoría de las cosas que tienen en la despensa, pero, sobre todo, no le gustó que se comiera una pechuga completa ella sola. Sobre eso, la oriunda de Pereira le contestó: “el resto come carne y yo no, a mí me tapona, me da un estreñimiento increíble. Me parece que es querer buscarle problema a todo”.

Al final, ‘Guaji’, como le dicen de cariño, contestó muy molesta: “Eso es puro visaje. ¿Por qué justifican a Sara? Me da rabia porque la ven como una muñequita, cuando les convienen, pero Sara es la más egoísta. Yo no soy doble, yo no peleo simplemente me hago algún lado. No sean dobles porque yo no soy doble”.