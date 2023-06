‘Desafío The Box’: beso de Juli y Mai subió la temperatura en Beta

Tras la salida de Iván y Daniela comenzó un nuevo ciclo en el Desafío The Box. En la primera prueba ganó Beta, quienes quedaron con comida y la posibilidad de poner el primer chaleco de sentencia, que fue para Ricky. En el más reciente capítulo donde luchaban por los servicios, la mensajería y el otro chaleco, Alpha obtuvo la victoria. La sentenciada fue Guajira.

Te puede interesar: Video: hija de Camilo y Evaluna enterneció cantando ‘Índigo’: “me derrito de amor”

Los ánimos en la casa azul bajaron, pues consideraron que les faltó un poco más de fuerza para haber podido ganar la prueba. No obstante, después de analizar su desempeño en el box amarillo, decidieron realizar varios juegos para ambientar el rato.

Más noticias del 'Desafío The Box' Sara, del ‘Desafío The Box’, es criticada por comer mucho: “qué desespero” En ‘Desafío The Box’, la integrante de Beta aseguró que es “un barril sin fondo” y que no sabe medir las cantidades hasta que se siente enferma. Leer aquí: Sara, del ‘Desafío The Box’, es criticada por comer mucho: “qué desespero” Polémica por salida de Iván del ‘Desafío The Box’: “la eliminación más injusta” Iván, de Beta, se enfrentó contra Byron, de Alpha, en el ‘Desafío a muerte’, mientras que Daniela, de la casa morada, lo hizo contra Juli. ¿Qué ocurrió y por qué hay polémica? Aquí los detalles. Leer aquí: Polémica por salida de Iván del ‘Desafío The Box’: “la eliminación más injusta”

Beso de Juli y Mai en el ‘Desafío The Box’

En medio del juego, Juli y Mai tuvieron que realizar una penitencia que le pusieron sus compañeros, que consistía en darse un beso en la boca que duró más de 3 segundos. El momento elevó la temperatura en la casa azul. “¿Les gustó?” les preguntó Yan. “Juli le mandó su lenguetazo”, agregó. Finalmente, Mai contestó: “bueno, ya cumplimos”.

Entre las demás penitencias, Sara tuvo que hacerle un sensual baile a Escudero, quien horas antes le había dicho que ella era ‘maliciosa’. “Sara tiene muchos pretendientes aquí y afuera. Enamora a todos y los zapatea. Ella es maliciosa. A veces detrás de esa niña cariñosa y bonita que uno ve, hay maldad, no estoy especificando qué tipo de maldad, ya tú verás cómo lo tomas. Es una dama, pero a la vez es peligrosita”, dijo. Luego, Yan agregó: “es como malandra. Tiene una cajita de sorpresas”.

En redes sociales los usuarios han dejado sus opiniones al respecto, pues no es la primera vez que Escudero le hace ese tipo de comentarios a Sara: “siento que escudero está sintiendo cosas por Sara por eso se quiere ir”, “Pa’ el Escu todas están buenas”, “Escudero no quiere dejar para nadie”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Rapelo juega en contra de su propio equipo?

Antes de la fusión, Rapelo hacía parte de Alpha. Ahora está en Beta, pero después de la derrota de la más reciente prueba, Yan cree que no está dando su mejor esfuerzo, pues, supuestamente, todavía apoya al equipo morado. “Yo siento que Rapelo se siente muy seguro y se me hace que está como relajado. Seguro han hablado para hacer lo posible para no ponerse el chaleco para quedar solo los de Alpha”.

Aunque el participante de Beta opina eso, los usuarios en redes tienen opiniones divididas: “la verdad es Rapelo el que saca la cara por ese equipo”, “si Rapelo es el que se lleva al hombro las pruebas. Ganas de hablar”, “yo siento que Rapelo es quien los salva en las pruebas”, “Yan tiene toda la razón,Rapelo está jugando a favor de Alpha”, “Yan tiene toda la razón, Rapelo está jugando a favor de Alpha”, “eso es muy cierto”.