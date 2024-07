‘Desafío’: Natalia no se guardó nada sobre la pareja de Kevin y desató polémica

Kevin Rúa y Natalia Rincón son los protagonistas de un sonado y polémico romance que nació en el Desafío 2024. Y es que, aunque el boyacense tiene una relación con Derly Hurtado fuera del concurso, no dudó en involucrarse con su antigua compañera de Beta.

La cercanía entre ambos participantes generó nuevas críticas en horas recientes, cuando se conocieron las declaraciones que la bogotana hizo sobre la pareja de quien es ahora su ahora rival en la competencia.

Kevin y Natalia en el 'Desafío XX' Fotografía por: Canal Caracol

¿Qué dijo Natalia, del ‘Desafío’, sobre la pareja de Kevin?

Alejo, uno de sus nuevos compañeros de Omega, le preguntó a Rincón: “Oíste, yo tengo una pregunta, pues indiscreta y qué pasa ahí con la mujer de Kevyn?”. Sin embargo, lo llamativo fue la respuesta que recibió.

“Obviamente para mí en un momento fue muy duro, porque yo siempre decía yo no me meto en esas cosas, pero te lo juro que llegó Kevyn y el ‘match’ que nosotros hicimos fue mucho (...) Y yo le decía a Mapi que me daba malgenio porque yo quisiera, sencillamente, que no hubiera química entre los dos, pero era impresionante la atracción que había”, añadió Natalia.

Seguir leyendo: ¿Caracol o RCN? Estos son los programas más vistos de la televisión colombiana

“Él es un hombre lleno de sueños. Yo le decía sueña grande y la mujer que tiene al lado no es así”, concluyó la participante del Desafío XX, lo que generó una gran cantidad de críticas por parte de los televidentes, quienes se desahogaron en redes sociales.

¿Romance de Natalia y Kevin en el ‘Desafío’ llegó a su final?

La relación entre ambos podría verse afectada por la reciente reorganización de equipos en el concurso, luego de que Alpha bajara su bandera por primera vez en el programa y sus miembros tuvieran que unirse a los otros dos grupos.

Además, hubo un cruce de integrantes entre los equipos en competencia, así que Natalia pasó a conformar Omega. Por esa razón se espera que su romance empiece a tener problemas por el distanciamiento.

Te puede interesar: El actor Brian Moreno salió llorando de ‘MasterChef’ “por orden médica”

De esta forma, Beta queda conformado por Karoline, Arandú, Kevyn, Darlyn, Yoifer, Dickson, Hércules y Glock; mientras que Omega, que hace su elección después, es integrado por Luisa, Alejo, Renzo, Karen, Francisco, Mapi, Santi y Natalia.