‘Desafío’: Kevyn se mostró molesto por cercanía entre Natalia y otro participante

Kevin Rúa y Natalia Rincón volvieron a ser tema de conversación entre los seguidores del Desafío 2024, luego de la escena de celos que el capitán de Beta protagonizó en el capítulo 78, cuando se mostró inconforme por la cercanía de su antigua compañera de equipo con otro integrante del programa.

Puedes leer también: Esta es la impresionante fortuna del cantante Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar

Kevyn y Natalia hacían parte de Beta, pero en una reciente reorganización la bogotana pasó a conformar el equipo Omega. Fotografía por: Caracol Televisión

La razón por la que Kevyn le hizo un reclamo a Natalia

Resulta que en una conversación que sostuvo el boyacense con Glock, Karoline y Darlyn, compañeras suyas en Beta, les preguntó si les pareció normal la forma en que Rincón y Alejo Londoño celebraron la más reciente victoria de Omega, pues advirtió que notó “afectos” que antes eran poco comunes entre ambos.

Fue entonces cuando Glock contestó de manera sincera a Kevyn: “No quiero hablar mal de nadie y no es mi intención, pero perdóname, está muy raro eso. Yo puedo tener mucha confianza contigo, pero no me salgas con el cuento de que vamos a dormir juntos, que vamos a estar agarrados de la mano, que me vas a estar cargando y que terminamos una prueba y tú me vas a estar agarrando la nalga”.

Por último, el capitán de Beta se mostró decepcionado por esta situación y admitió que le dieron celos ver a Natalia y Alejo en un momento tan cercano.

¿Qué piensa Natalia, del ‘Desafío’, sobre la pareja de Kevyn?

En días recientes, Rincón sorprendió a los fanáticos del reality show al opinar sobre Derly Hurtado, pareja de Rúa fuera de la competencia.

“Obviamente, para mí en un momento fue muy duro porque yo siempre decía yo no me meto en esas cosas, pero te lo juro que llegó Kevyn y el ‘match’ que nosotros hicimos fue mucho (...) Y yo le decía a Mapi que me daba malgenio porque yo quisiera, sencillamente, que no hubiera química entre los dos, pero era impresionante la atracción que había”, explicó Natalia.

Seguir leyendo: Presentadora de ‘Noticias RCN’ dio a luz y publicó primer video de su recién nacido

“Él es un hombre lleno de sueños. Yo le decía sueña grande y la mujer que tiene al lado no es así”, concluyó la participante del Desafío XX, lo que generó una gran cantidad de críticas por parte de los televidentes, quienes se desahogaron en redes sociales.