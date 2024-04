‘Desafío 2024′ sorprendió con doble eliminación, renuncia y nuevo participante

Tal y como se anunció en los primeros días de competencia, este 5 de abril fue día de eliminación en el Desafío 2024. Lo que no esperaban televidentes ni concursantes es que, además de la doble eliminación, se presentara una renuncia obligada y un nuevo ingreso.

El Desafío Fotografía por: Instagram @bebadlacruz

Primeros eliminados del ‘Desafío 2024′

Este viernes se realizó el primer ‘Desafío a Muerte’, y aunque ninguno de los participantes quería abandonar la competencia, dos de ellos tuvieron que empacar sus maletas y volver a casa.

La primera eliminada de la noche fue Ana Tavera, del equipo Omega, quien conmovió con su historia de vida al contar que vivió en la calle durante su infancia.

“Yo vine a darla toda, pero cuando estaba allí (en la prueba) veía todo tres veces más alto de lo que era, me dieron nervios, sentí que no tenía fuerza y pensé: ‘Si me caigo y me mato, mi hijo queda solo ¿Quién va a cuidarlo?’ (...) La verdad, eso me ganó muchísimo. Y yo escuchaba el ánimo de mis compañeros, pero mi hijo fue primero en mi cabeza ¡Disculpas a mis compañeros!”, explicó Ana sobre el bajo rendimiento que la llevó la eliminación.

El segundo eliminado de la noche fue Vittorio (equipo Gamma), participante que, en pocos días, se ganó el corazón de los televidentes y también el de Campanita, uno de sus rivales, de quien se despidió emotivamente.

“Campanita, brilla”, fueron las palabras que entregó el colombo-italiano a su compañero, segundos antes de sonreírle y abrazarlo.

El participante que tuvo que renunciar al ‘Desafío 2024′

En medio de la primera prueba del Box Rojo, Koke sufrió un fuerte accidente al caer sobre su hombro izquierdo, por lo que fue trasladado a un centro médico.

Y aunque se pensaba que en pocos días el antioqueño estaría de vuelta en Alpha, su equipo, la sorpresa es que no podrá continuar porque deberá ser sometido a una intervención quirúrgica, así que se vio obligado a renunciar.

“Desafortunadamente, esta vez no me pude arreglar con un pedacito de cinta y chicle como siempre lo había hecho en la marina. Esta vez el doctor ha dicho que tengo que ir de cirugía ¡No pasa nada!, ustedes son unos berracos. Utilícenme a mí como un ejemplo de que hay personas en este momento que harían todo lo posible por estar en su posición”, explicó Koke, militar retirado de la Marina de los Estados Unidos.

El nuevo participante del ‘Desafío 2024′

Por supuesto, tras la inesperada salida de Koke, al equipo Alpha se unió un nuevo miembro y así lo anunció el saliente integrante:

“Como yo ya estoy acá, estoy fuera del juego, pero les voy a mandar un guerrero que se llama Santiago”.

El nuevo desafiante es de Medellín, tiene 30 años y se dedica a ser modelo fitness y entrenador personalizado, aunque tiene sueños de convertirse en cantante y empresario.