‘Desafío 2024’: Santi Ríos lloró con su mamá al recordar la muerte de su hermano

Una nostálgica escena protagonizó Santi Ríos en el capítulo 85 del Desafío 2024, cuando se sentó en compañía de María Nelly, su madre, y lloró al recordar la trágica historia de su hermano Ricardo, quien falleció hace poco tiempo.

Santi Ríos, concursante del 'Desafío XX', desató una gran cantidad de reacciones entre los televidentes del programa. Fotografía por: Caracol Televisión

La escena de Santi que hizo llorar a los televidentes del ‘Desafío’

El joven antioqueño aprovechó el reencuentro con su mamá para agradecerle por todo el esfuerzo que hizo para criarlo, así como por los valores que lo llevaron al lugar donde está hoy en día. Además, compartió con ella lo orgulloso que se siente de estar a punto de llegar a la final del concurso del canal Caracol.

“Mi mejor celebración es estar los dos junticos. Yo no necesito que me reciban con bombos ni platillos. Para mí, esta es mi felicidad absoluta. El único que en este momento hace falta es Ricky, mi hermano mayor. Lastimosamente murió muy joven. Solo éramos nosotros tres, no más”, expresó Santi Ríos con la voz entrecortada, mientras las lágrimas corrían por el rostro de María Nelly.

En redes sociales, seguidores del Desafío 2024 opinaron sobre esta conmovedora escena y dejaron opiniones como: “La nobleza de este hombre y la dulzura con la que trata a su mamá me tienen enamorada”, “llorar por desconocidos es mi pasión”, “yo estaba toda contenta viendo el programa y resultó inundada en llanto” y “ellos me hacen recordar mucho la historia de mi familia”.

¿Cómo murió el hermano de Santi Ríos, del ‘Desafío’?

De acuerdo con el relato que el concursante compartió en el capítulo 80 con sus compañeros de Omega, Ricardo Ríos falleció por culpa de una bacteria en la sangre y sus últimos minutos de vida los pasó acompañado de María Nelly, quien “le cerró los ojitos”.

De igual manera, Santi Ríos contó que, días antes de la partida de su hermano, habló con él sobre la posibilidad de participar en el Desafío y Ricky, como le decía de cariño, lo alentó a inscribirse. Por esta razón, estar cerca de ganar el programa lo llena de alegría, nostalgia y otras emociones.