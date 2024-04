‘Desafío 2024’: fuerte discusión entre Beba y Dickson de Alpha: “déjame hablar”

Van tres capítulos de la nueva temporada del Desafío 20 años y ya se comenzaron a notar las diferencias entre algunos participantes. En el desarrollo de las pruebas, ha quedado en evidencia las habilidades y destrezas de cada uno; en algunos casos, el bajo rendimiento de algunos ha desencadenado fuertes discusiones en los equipos.

¿Qué pasó con Beba y Dickson?

En el más reciente capítulo, los participantes se enfrentaron en el Desafío de Sentencia y Bienestar, pero el equipo Alpha no tuvo el mejor desempeño. Al final de la prueba, los integrantes de la casa morada tuvieron una acalorada conversación y algunos se fueron contra Beba por los errores que cometió en el Box Amarillo.

“Está válido pararse a pensar, no pararse a tomar tinto, solo tengo para decir eso, es acción, reacción”, le dijo Dickson a Beba, quien no se callada y le refutó porque ella también cometió errores. “Así como uno falla, fallan los cuatro, entonces no me parece chévere que me critiques, tú te equivocaste también, por qué no reconoces también tu error. Te aconsejo en la siguiente prueba, escucha a tu equipo. Hoy vamos a dormir sin cama los 8, que no se les olvide, no seré solo yo. Ya Dickson anotado, perfecto”, le dijo a su compañera.

Cuando llegaron a la casa, los ánimos seguían arriba, aumentando la tensión. “Yo no me siento mal conmigo misma hoy, yo siento que la di toda”, agregó Beba.

Minutos después, Dickson le dijo: “si tú quieres que te pida disculpas por cómo te hablé, aunque no lo dije en mal sentido, lo hago, y lo hago para que esta discusión termine acá. Todos acá tenemos algún dolor, algunos lo manifiestan, otros no”.

Beba y Dickson discuten con Francisco

Esa no fue el único desencuentro entre las participantes de Alpha. Luego de ganar otra prueba con su ‘Desafiólogo’, Óscar comenzó una confrontación con sus compañeros para definir quién debía llevar el chaleco.

“No valió la pena haber ganado hoy porque no sirve”, dijo el participante, lo que causó la molestia de Beba y Dickson, quien le gritó: “¿entonces qué te acabas de comer?”.

Beba, bastante ofuscada, le respondió: “¿no valió la pena por qué? Francisco, déjame hablar. Tú estás creando una energía bien ‘barra’. Estás diciendo que somos un equipo débil y que no valió la pena ganar. Tú te vas a atar con tus palabras”.

En redes sociales, por supuesto, los internautas no dudaron en dejar sus opiniones: “todas las mujeres de ese grupo qué desastre”, “lo que Francisco dice que no valió la pena es porque no analizaron bien a quien poner el chaleco. Hay que ser muy estratégico al tener el poder de colocar chaleco”, “las mujeres, se están tirando el equipo, van por mal camino”, “Francisco bien negativo, Beba contestona y la última que habla diciendole sus verdades a los hombres jajajaja mero drama”.