Daniel Arenas tuvo acalorada discusión con presentadora: “no lo podemos permitir”

Daniel Arenas se ha destacado no solo por su faceta como actor, sino también como presentador. Desde el 2022 hace parte del equipo de presentadores del programa Hoy Día, el matutino de Telemundo.

De igual manera, su nombre ha resonado en medios de comunicación y redes sociales por su relación con Daniela Álvarez. Aunque la pareja ha tratado de mantener su romance lejos de la opinión pública, sus seguidores han estado al pendiente de lo que ocurre con ellos; de hecho, cuando dejan de aparecer juntos en redes sociales o en eventos públicos, se comienza a rumorar que, supuestamente, terminaron.

Pocas veces, el actor habla de su vida personal. Sin embargo, en el matutino que presenta deja sus opiniones sobre diferentes temas de interés para sus seguidores.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez. Fotografía por: Instagram Daniela Álvarez

¿Qué pasó con Daniel Arenas?

En una reciente emisión de Hoy Día, estuvo como invitado Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, con quien los conductores del programa hablaron sobre infidelidad, el tema central que estaban manejando en esa oportunidad.

“¿Una persona que fue infiel, puede cambiar con su nueva pareja?”, fue la pregunta del día. Sobre ese tema, Coronel dijo: “La infidelidad no es hacia otra persona, sino a ti como persona. O sea, cuando le eres infiel a alguien, te estás siendo infiel a ti. Te estás engañando a ti, para que estás con esa persona, si no te sientes pleno con ella (…) Te estás faltando el resto a ti, a tu hogar, a tus principios, a lo que tú puedas tener como valores”, dijo.

Enseguida, una de las presentadoras añadió: “está faltando el respeto y está incumpliendo los acuerdos. Eso es un cuadrito de tantos cuadros que tiene el amor”.

No obstante, Daniel Arenas no estuvo de acuerdo con las palabras de su compañera, por lo que no dudó en refutarle su punto de vista. Evidentemente molesto, aseguró no apoyar la infidelidad por ningún motivo.

“‘La engañé no se dio cuenta’. Hey, te engañaste tú (…) No podemos permitir en este programa que nos está viendo un público y que somos ejemplo para ellos que pongamos la palabra amor en igualdad con la infidelidad, me perdonas. Espérame. Una cosa es cariño, ‘te aprecio, te admiro, pareja’, pero otra cosa es ‘te amo’, si yo te amo no te soy infiel. Discúlpenme. Tengo que decirte, no es escala de valores, por eso la sociedad está como está, estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, eso no es amor verdadero”, dijo.

Los internautas no dudaron en elogiar las palabras del presentador. “Wow este hombre vale oro. El que ama no hiere, no traiciona”, “Daniel es un hombre demasiado inteligente, totalmente de acuerdo con él”, “qué triste que sea la mujer la que objete, bravo por Daniel y Gabo”, “excelente Daniel como paró a esta señora que por eso es que no hay valores”, “tiene toda la razón Daniel que no pasé de moda los valores y principio”.