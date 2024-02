¿Cuánto pagan por concursar en ‘MasterChef Celebrity’? Exparticipante lo reveló

MasterChef Celebrity Colombia es uno de los programas más populares de los últimos años en la televisión nacional. Así lo reflejan las mediciones del rating en las cinco temporadas que el canal RCN ha transmitido desde 2018.

Jorge Rausch junto a los concursantes de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity Colombia'. Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

¿Cuánto pagan a los participantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

Esta es una de las dudas más comunes entre los televidentes del programa, pero fue resuelta por el influenciador Estiwar G, quien estuvo cerca de llegar a la final en 2022.

En entrevista con la emisora Los 40, el creador de contenido aseguró que la producción hace los pagos semanalmente, teniendo en cuenta que cada 8 días hay riesgo de que alguno sea eliminado. Además, dejó en evidencia la suma que recibió durante su estadía la cocina más famosa del país.

“En ‘MasterChef’ pagaban semanalmente unos tres taquitos y medio”, explicó Estiwar G, quien recibió la jugosa suma de 45 millones de pesos por el tiempo que estuvo concursando.

Las reacciones de los televidentes a estas declaraciones no se hicieron esperar y hubo quienes recordaron lo que JC Televidente, un popular creador de contenido para redes sociales, contó hace tiempo sobre los pagos en este programa.

“La mayoría cobran entre 5 y 20 millones de pesos, pero esto puede variar según su fama, popularidad y el rating que producen (...) lo negocian así según el tiempo que duren en el programa”, comentó el joven en un video que, en otra publicación, aseguró que el sueldo de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity estaría entre los 40 y 70 millones de pesos; mientras que los jurados recibirían entre 300 y 500 millones.

La verdadera razón por la que Chris Carpentier renunció a ‘MasterChef Celebrity Colombia’

En una entrevista con Lo sé todo, el chileno de 50 años aseguró que el 2023 fue un año “muy duro” por varias razones. Lo primero fue su inesperada separación de Alejandra Vallarino, después de 20 años de relación y cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo.

No obstante, el motivo principal de la renuncia de Chris Carpentier a MasterChef Celebrity Colombia fueron los problemas de salud que presentó durante la última temporada.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello. Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa (...) No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”, explicó en su charla con el mencionado programa de televisión.

“Mucha gente en ‘MasterChef’ decía: ‘Ay, es que todo el tiempo está enojado’, y no es así, es que yo tenía un gran dolor en la espalda porque mi cuerpo reaccionaba a esta pena y tristeza tan potente. Yo caminaba 10 pasos y tenían que llevarme dos personas, una de cada brazo (...) Eso es lo que la gente muchas veces no ve, y no es su culpa porque eso finalmente es un programa de televisión y uno tiene que salir como el payaso”, concluyó Chris Carpentier.