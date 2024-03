¿Cuánto les pagan a los participantes de ‘La casa de los famosos’?

La casa de los famosos ha dado mucho de qué hablar. Al reality de convivencia llegaron 22 famosos, de los cuales ya han salido tres: Naren Daryanani, Johana Velandia y Beto Arango.

Te puede interesar: Tensión en vivo entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo: así reaccionaron en redes

La casa de los famosos Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Vivir las 24 horas del día, los siete días de la semana y con cámaras por toda la casa, ya ha causado estragos. Al interior de la casa ya han surgido peleas, malos entendidos y hasta romances.

Nataly Umaña y el cantante Miguel Melfi han sido fuertemente criticados por los constantes coqueteos y acercamientos que han tenido, sin importar que la actriz está casada con Alejandro Estrada, razón por la que ha sido tildada de infiel.

¿Cuánto gana cada participante de ‘La casa de los famosos’?

Como bien se ha podido observar, cada domingo es eliminado un participante de La casa de los famosos. Cada uno lucha día a día por permanecer en la competencia, pues entre más lejos lleguen, más dinero reciben.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De acuerdo con lo que se ha podido conocer, además del premio mayor, cada participante recibe un sueldo por cada semana que logre permanecer dentro del reality.

Hace unas semanas, se rumoró en redes sociales que, al parecer, RCN propuso a la actriz Alina Lozano ser parte del formato de convivencia, pero no llegaron a un acuerdo económico, pues ella les pedía mucho más de lo que el canal le ofrecía.

Vea también: Reconocido presentador de noticias murió a los 32 años: “qué pérdida tan horrible”

Supuestamente, a la actriz de Pedro el escamoso le habrían ofrecido 5 millones de pesos semanales, eso aseguró Jim Velásquez a través de sus redes sociales, pues él también habría sido convocado para el reality. “A mí me negociaron en 5 millones semanales, o sea, 20 millones al mes y me habían ofrecido muchísimo menos, o sea eso fue lo que negoció mi manager y yo dije, sí a mí no me interesa”.

De acuerdo con sus palabras, la negociación con Alina Lozano fue diferente, pues, debido a su amplio recorrido en la televisión, habría pedido una cifra mucho más grande: “ustedes pueden creer que pidió 40 millones semanales, o sea, 120 millones al mes por estar en el programa (...) es que la trayectoria vale, el tiempo vale, el oficio vale, todo”.

Por ahora, se desconoce con exactitud cuál es la cifra real que estarían recibiendo los participantes del reality, sin embargo, en redes sociales se filtró que, supuestamente, les estarían pagando entre 2 y 8 millones de pesos semanales, dependiendo del concursante.