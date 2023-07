¿Cuándo es la final del ‘Desafío The Box 2023’? ‘Yo me llamo’ será su reemplazo

Esta temporada del Desafío The Box despertó múltiples emociones entre los participantes y los televidentes. Fueron más de dos meses que los concursantes convivieron en ‘La ciudad de las cajas’ y además de competir, también compartieron muchos momentos dentro de sus casas.

Final del ‘Desafío The Box’

Esta semana se llevaron a cabo las pruebas para definir a los semifinalistas y finalistas que lucharán por llevarse la anhelada copa y por supuesto el millonario premio.

Será el próximo martes 25 de julio, el día en el que Caracol Televisión emitirá la final del Desafío The Box. Ese día Sensei, Guajira, y otros dos participantes que están por definirse entre Yan, Kaboom, Juli y Aleja, volverán a competir y estarán más cerca de cumplir ese gran sueño.

En redes sociales los internautas han comentado sobre cada uno de los finalistas, algunos están a favor y otros los han criticado por llegar hasta ese punto de la competencia, alegando que otros participantes que ya salieron debieron ocupar esos lugares. “Sara, Juli y Aleja no merecen estar ahí, qué competidoras más malas”, “digan lo que digan, Juli fue la que hizo su estrategia diciendo de que Mai no había ido a muchas muertes. La salida de Mai le favoreció simplemente a Juli”, “esa semifinal debía ser La Flaca, Guajira, Mai y Cifuentes”, “cómo de Juliana no dicen nada, ella también se traía su estrategia, dejar a Sara para poder llegar más fácil a la final. La verdad qué prueba tan aburridaaaaaa... Guajira les ganó con demasiada ventaja”.

Guajira, una de las finalistas expresó su emoción por haber clasificado a la etapa más importante de toda la competencia. “Hoy seremos leyenda y nuestros nombres serán recordados en sus corazones. Gamma por siempre, esto es para todos los Gamma y después de esto nadie será igual, esta es una experiencia inigualable, así que jamás duden en presentarse, no importa cuántos intentos sean, sí se puede, yo estoy aquí después de cinco intentos”, dijo.