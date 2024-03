¿Cuál programa reemplazará ‘La Voz Kids’ en Caracol Televisión?

La Voz Kids ha sido uno de los programas más vistos por miles de familias, quienes, por las noches, se reúnen para ver el talento de los niños que llegan al diamante con la ilusión de convertirse en grandes artistas como los entrenadores.

La Voz Kids, Andrés Cepeda Fotografía por: Caracol Televisión

Los concursantes son niños entre 7 y 15 años, quienes además de su talento musical, también conmueven a los televidentes con sus inspiradoras historias de vida.

En esta temporada, los entrenadores Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, han sido las personas encargadas de guiar y aconsejar a los pequeños con las mejores técnicas vocales.

¿Cuándo se acaba ‘La Voz Kids’?

Desde su estreno el pasado 9 de enero hasta el momento, miles de televidentes han disfrutado de la ternura y el talento de los niños. Sin embargo, el programa musical se encuentra en su recta final, donde los tres entrenadores tienen el reto de elegir solo a un niño o niña para que se presente por última vez en el diamante, antes de conocer al ganador.

Por el momento, aún no hay una fecha exacta de finalización del programa, lo cierto es que será en los próximos días porque ya Greeicy Rendón eligió a su finalista.

‘El Desafío’ reemplazará ‘La Voz Kids’ en Caracol Televisión

Recientemente, el canal Caracol realizó una rueda de prensa en la que los directivos confirmaron que, una vez se termine La Voz Kids, llegará El Desafío 20 años, que será un homenaje a las dos décadas de existencia del reality deportivo.

Esta temporada de El Desafío contará una vez más con la presentación de Andrea Serna, sin embargo, la exreina de belleza Gabriela Tafur ya no estará, y en su reemplazo, llega María Fernanda Aristizábal, señorita Colombia 2019.

Razón por la que Gabriela Tafur ya no estará en ‘El Desafío’

La confirmación de la ausencia de Gabriela Tafur en el programa dejó triste a más de uno. Sin embargo, todo se dio para el crecimiento personal y profesional de la joven, pues está radicada en Estados Unidos estudiando.

“Este año no voy a estar porque estoy acá, estoy estudiando y los horarios de grabación no me dejaban continuar con mis estudios. Pero voy a estar haciendo muchísima barra a ‘Mafe’ para que le vaya super bien. Voy a estar ahí pegada todas las noches, conectadísima con el canal Caracol, y con ‘Andre’, y con todo el equipo de producción”, dijo.