Cristina Hurtado se reconcilió con Carla Giraldo. Así se perdonaron mutuamente

A pocos días de terminar La Casa de los famosos el reality más polémico de la pantalla, sus presentadoras vuelven a estar en el centro de la atención. Esta vez por declaraciones de Cristina Hurtado, una de sus conductoras.

Fue en el espacio ‘Sinceramente Cris’, de Bésame y As, conducido y dirigido por la periodista Cristina Estupiñan, que la conductora Hurtado contó pormenores de la relación con su compañera de set Carla Giraldo.

La charla en la que Hurtado contó que antes de llegar a ‘La Casa de los famosos’ tuvo una tentadora oferta de Caracol, que no se concretó, reveló además, lo retada que se sintió con esta tarea que culmina el próximo 17 de junio. “He tenido que confrontarme a mí misma, para que cada día salga mejor al aire, para que cada día le entreguemos lo mejor a este nuevo público porque nunca me había tocado un formato donde además del público de Colombia, tuviera un público latinoamericano, un público como Panamá”.

También te puede interesar: Pantera eliminado de ‘La Casa de los famosos’ salió sin rencores. “Estoy feliz”

“Carla y yo comenzamos muy bien”, Cristina Hurtado

En la conversación Hurtado recuerda que conocía a Carla por televisión y fue con el reality de convivencia que compartió con ella. “Nuestros inicios de La Casa de los Famosos comenzaron muy bien. Nos conocimos, salíamos, teníamos reuniones, como las cosas normales, pero digamos que fue pasando el tiempo, nos fuimos conociendo y nos dimos cuenta que éramos diferentes, que había cosas como de parte de ella y de parte mía como que no nos sentíamos cómodas. Y fue eso, la situación que nos empezó a alejar, apartar, como que cada una por lo suyo”.

Cristina es clara en afirmar que con su compañera de set había una distancia. “Carla y yo nos limitábamos únicamente como a una relación laboral… ella y yo no interactuábamos, digamos, en el set, únicamente cuando correspondía por el libreto. Hacíamos nuestras cosas y listo. Pero pues más allá de eso, no pasaba nada, no salíamos…”.

Esta situación tirante fue evidente para los televidentes y se mantuvo por varias semanas. “Fue como mes y medio, dos meses aproximadamente donde pasó eso, esa relación distanciada, porque no nos tratábamos ni bien ni mal. Ocurrieron algunas cosas al aire que la gente, los hate, que están ahí a la orden del día esperando a que pase algo para ponerle todo el veneno posible, malinterpretó”. Para la presentadora los medios y las redes sociales magnificaron esos momentos.

Antes de buscar a Carla Giraldo, Cristina Hurtado oró

Pero fue su convicción personal la que llevó a Cristina a buscar un cambio en la relación con Carla. “Siempre lo he manifestado, creo mucho en Dios. Me parece que si Dios no está en la vida de uno, no pasa nada, no te va bien”.

Antes de hablar con Carla, Hurtado lo compartió con su marido José Narváez. “Lo hablé incluso con mi esposo. José es mi todo, o sea, él es mi bastón, mi consejero, mi amigo, mi todo. Y justo en esos días habíamos hablado de la situación, le dije estoy mamada, estoy cansada de esto, no me gusta todo lo que está pasando, nunca me había visto en esto, no me gustan las malas relaciones”.

“Nos pedimos disculpas mutuamente”, Cristina Hurtado sobre Carla Giraldo

La presentadora, continúa en su relato, “Entonces un día dije, voy a buscar a Carla, voy a hablar con ella porque de verdad es muy tonto, son cosas tan superficiales, no hay una cosa de fondo que haya pasado entre las dos, han sido cosas como tan mundanas, tan superficiales que no se debía darle tanta trascendencia. Entonces busqué a Carla, nos desahogamos, en ese momento nos pedimos mutuamente disculpas por situaciones que yo había hecho y que ella se había sentido mal, y a veces ella había hecho cosas en las que yo (me) había sentido mal”

Según Cristina fue un ejercicio reparador, “Ninguna nos habíamos dado cuenta, como que no lo hicimos adrede con la intención de que tú te sintieras, nos manifestamos eso y nos contamos qué había pasado. Y fue muy lindo, porque sanamos cosas que teníamos en nuestros corazones y también yo le dije a Carla que estamos muy viejas para andar en esto”.

Este cambio y la buena relación entre Carla y Cristina ha sido resaltado por los seguidores del programa, que ven como un trato armonioso entre las dos, “Después de esa conversación es muy rico porque hemos hablado. Yo la busco, por ejemplo, cuando estamos al aire y venimos de una nota, yo le digo Carla ven, recibe de tal forma, esto quedaría muy chévere, haz un comentario de esos que tú haces que son chéveres y luego ahí sí, ve con tu nota, mándala, ya tú tienes conocimiento de eso”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento