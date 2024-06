Cristina Hurtado reveló por qué dijo “no” a importante canal y regresó a RCN

Cristina Hurtado es una de las presentadoras con mayor reconocimiento en la televisión nacional, pues cuenta con una trayectoria superior a los 20 años que, desde su debut en Protagonistas de Nuestra Tele, se dedicó a nutrir con sus participaciones en importantes proyectos.

La casa de los famosos, por ejemplo, fue el proyecto con el que la antioqueña regresó a la televisión luego de un par de años alejada de las cámaras. Sin embargo, antes de firmar con el canal RCN tuvo una propuesta de otro importante canal que decidió rechazar.

Cristina Hurtado ha hecho casi tosa su carrera como presentadora en el canal RCN, con diversos formatos como el noticiero o Estilo RCN. Fotografía por: Instagram @crisshurtado

El canal al que Cristina Hurtado le dijo “no”

En charla con el podcast Sinceramente Cris, la antioqueña aseguró que recibió una propuesta laboral de Caracol Televisión, e incluso se sentó a negociar con las directivas del canal.

“Recibí una llamada y era Caracol. Me dijeron: ‘Queremos hablar contigo’, entonces me reuní con las directivas de Caracol, una casa que también admiro mucho y les agradezco para esos proyectos, pero realmente no sé han dado las cosas por diferentes circunstancias”, explicó la paisa, quien también hizo parte de Canal 1 con el programa Guerreros.

“Justo por esos días me llamó RCN para este nuevo formato (’La casa de los famosos’) una gran apuesta. Pongo las cartas sobre la mesa (...) Eran variables qué me tocaba ver y tomar una decisión, porque el de Caracol era un poco más corto”, agregó Cristina Hurtado, quien no descartó trabajar con este canal en el futuro.

Cristina Hurtado también habló de los supuestos libretos en ‘La casa de los famosos’

En su charla con Semana, la presentadora también aprovechó para desmentir los rumores de que los eventos en el reality show, como la separación de Alejandro Estrada y Nataly Umaña, hagan parte de un libreto preparado por la producción para despertar la atención del público.

“No entiendo cómo pueden creer eso. Es la primera vez que se puede ver un programa de estos en vivo, en streaming 24-7. Lo que comen, lo que hablan, lo que les pasa. Los estados de ánimo de cada uno. Están supervigilados. Tienen cámaras por todos lados. Nada de lo que sucede dentro de la casa está libreteado. Es la vida real en vivo”, afirmó Cristina Hurtado.