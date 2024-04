Cristina Hurtado le enseñó de fidelidad a Carla Giraldo en LCDLF: “soy correcta”

El capítulo de anoche de La casa de los famosos ha sido uno de los que más emociones ha generado no solo en los participantes, sino también en los televidentes.

La casa de los famosos

Desde hace unos días, ‘El Jefe’ implementó una nueva dinámica de juego llamada ‘El teléfono’ que consiste en que, cada vez que suene, uno de los participantes debe contestar y recibir un mensaje de su parte. Esta vez fue Ornella quien contestó y, para su sorpresa, tuvo que abandonar de manera inmediata la casa. Todos quedaron conmocionados con la noticia e, inmediatamente, comenzaron a llorar.

Coqueteos de Carla Giraldo y Melfi

Antes de esa llamada, la presentadora Carla Giraldo ingresó a la casa para estar casi todo el día con los concursantes a quienes les puso algunas tareas que debían cumplir, pues esa era la prueba de presupuesto.

Durante su corto paso por la casa, la también actriz se mostró muy coqueta con Miguel Melfi, quien sostuvo un romance con Nataly Umaña y quien, además, se dio un beso con Martha Isabel Bolaños esta semana.

Cristina Hurtado contra Carla Giraldo por coqueteos con Melfi

Luego que Carla visitó la casa, volvió al set con su compañera Cristina Hurtado, con quien no dudó en comentar lo que había ocurrido ahí. Las presentadoras se conectaron con los participantes de la casa y Giraldo no dudó en reclamarle a Melfi su beso con Martha Isabel Bolaños.

“Me voy a quejar un poquito, o sea, me estaba coqueteando y me cambió así de rápido”, le dijo, a lo que él le respondió: “Tú fuiste quien me puso la actividad y acá te dijeron que si hacíamos la actuación, pero tú dijiste que tocaba respetar a los participantes”.

En ese momento Cristina le dijo a Carla: “Tranquila, que a Melfi le gustan las mujeres casadas y tú estás casada”.

La actriz no se quedó callada y le contestó el comentario a su compañera de set, afirmando que Hurtado estaba “castrada y ligada a su matrimonio”.

¿Qué le dijo Cristina Hurtado a Carla Giraldo?

Como en varias oportunidades, Cristina Hurtado no se quedó callada y le respondió tajantemente a la ganadora de MasterChef Celebrity, refiriéndose a la lealtad en un matrimonio: “Yo no, yo soy una mujer correcta, respeto a mi esposo, con todo mi amor”.

Al final, Giraldose defendió afirmando que ese coqueteo con Miguel Melfi no significa irrespeto hacia su esposo: “Yo también lo respeto, eso no quiere decir que no lo respete”.