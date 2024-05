Cristina Hurtado hizo llorar a La Segura en LCDLF: “qué falta de tacto”

Ayer, Cristina Hurtado ingresó a La casa de los famosos y sorprendió a los habitantes con divertidas actividades. La presentadora se mostró muy emocionada al ver a los concursantes a quienes saludó efusivamente y felicitó por haber llegado hasta donde están ahora en el concurso.

De igual manera, aprovechó el espacio para aconsejarles que no se dejen llevar por las emociones del momento y que intenten calmarse en cada vez que discuten.

¿Por qué Cristina Hurtado hizo llorar a La Segura?

Luego de darles esa pequeña charla, la presentadora antioqueña los invitó a un partido de fútbol dentro de la casa. Sin embargo, aunque todos se mostraron emocionados, Hurtado terminó frenando la felicidad de La Segura a quien no dejó jugar por sus limitaciones físicas.

Aunque la intención de Cristina no fue hacer sentir mal a la creadora de contenido caleña, en redes sociales le reclaman su falta de empatía pues, la influenciadora tenía mucha ilusión de jugar junto con sus compañeros y, además, se sentía en condiciones para hacerlo, pese a los fuertes dolores que ocasiones le impiden hasta caminar.

Una vez Cristina les pidió a los famosos cambiarse para realizar el partido, le dijo a La Segura que ella mejor armara los equipos y fuera porrista y árbitro. Aunque ella lo hizo, al final se sintió mal y se puso a llorar encerrada en el baño. Enseguida llegaron Pantera y Karen Sevillano a calmarla.

@lacasadelosfamososco Es normal que, estando en LaCasaDeLosFamososCol, las emociones estén más alborotadas y La Segura tuvo un momento sentimental debido a la visita de Cristina a la casa. 🥺💔 Por supuesto, sus amigos la apoyaron. 🏠 Conoce más de este momento en la noche en el Canal RCN y no te pierdas nada de lo que pasa en #LaCasaDeLosFamosos viendo la señal en vivo 24/7 por la app de ViX. 🔥 #tiktokmehizover ♬ sonido original - LaCasaDeLosFamososColombia

Al enterarse de la situación, Cristina le ofreció disculpas asegurando que lo que quiso fue ser compresiva con su situación, pero no lo hizo con mala intención.

“No sabía que era tu deporte favorito, supe que te pusiste mal por el partido de futbol, no eres un maniquí, fuiste nuestro árbitro, nuestra porrista. Nos llenaste de energía, de amor, eras fundamental y eso te va a pasar en muchas situaciones”, le explicó.

La caleña no pudo evitar las lágrimas y se refirió a los sentimientos que la embargan pues ese deporte era su preferido. “Al enfrentarme a un partido de fútbol, cuando mi deporte favorito era el fútbol. Obviamente, empecé bien, pero me afectó, antes lo amaba hacer, pero sé que jamás en mi vida voy a poderlo hacer”, aseguró, a lo que Hurtado le contestó: “pero lo puedes ver, puedes desarrollar otros sentidos, puedes volverte comentarista”.

Al final, la creadora de contenido, a quien su novio le pidió matrimonio hace unas semanas, afirmó: “creo que la vida me enseñó a ser más fuerte y más resiliente, esto fue una competencia en la cual nos quebramos una y mil veces y no solo físicamente. Aquí he tratado de reír en vez de llorar, no siempre lo logro. El reírme de todo por lo que antes me daba vergüenza o me hacía sentir menos. Este lugar me ha regalado más aceptación y más fuerza”.

La creadora de contenido también lloró porque la presentadora le llevó una carta de parte de su mamá, y el mensaje terminó conmoviéndola.

Críticas a Cristina Hurtado

Los internautas no pasaron desapercibido el momento y le dejaron fuertes críticas a la presentadora, acusándola de poco empática. “Qué falta de tacto”, “la excluyó”, “no debió hacer eso”, “la hizo sentir súper mal”, “nada que ver la actitud de Cristina”, “cero empática, igual que con Carla”.

¿Qué le pasó a La Segura en las piernas?

Recordemos que el 23 de noviembre del 2013, cuando La Segura tenía 18 años, fue víctima de un ataque de bala, por lo que tuvo que tuvo que someterse a dos cirugías de tórax. En ese momento, los médicos le aseguraron que no volvería a caminar.

“Eran como las 8:00 p.m. Me monté al carro, cuando de la nada recibí dos impactos de bala. Recuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar. Me contaba el trabajador… yo empecé como a alucinar… Empecé a llorar y a decirle que por favor le dijera a mi mamá que la amaba mucho. Yo empecé a sentir que se me fue la respiración. Y empecé a hablar con Dios en medio de lo que yo no podía respirar. Yo sentí cuando el cuerpo se me infló como una bomba”, contó en sus redes sociales.