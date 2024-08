Cony Camelo se enfrentó a los jurados de ‘MasterChef’ por su plato: “como siempre”

En el capítulo de MasterChef Celebrity del pasado lunes 26 de agosto, los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina demostraron que el nivel de exigencia está mucho más alto, luego de la sorpresiva eliminación de Alejandro Estrada.

Los chefs están mucho más atentos a los pequeños detalles en los platos que preparan los famosos, pues de eso depende la permanencia de cada uno en la cocina más famosa.

¡Vuelve y juega! Cony Camelo discutió con Adria Marina y Jorge Rausch

Cony Camelo es una de las participantes más polémicas de esta edición del programa culinario de RCN. La actriz ha protagonizado varias discusiones con algunos de sus compañeros, con quienes ha demostrado tener diferencias, no solo en la forma de cocinar, sino en la forma de ser.

En medio de las críticas que ha recibido, Camelo volvió a generar tensión en la cocina, pero esta vez con los jurados Adria Marina y Nicolás de Zubiría. Los participantes tenían que realizar un plato que tuviera como ingrediente principal la pasta.

La actriz presentó “Un invierno en Francia” y aunque se mostró muy emocionada, cuando la chef mexicana probó su plato, le hizo varias críticas. “Me parece que la pasta no está cocinada uniformemente, si te das cuenta, básicamente estos trozos están crudos, el queso a mí me gusta para aportar sabor, no para decorar, me parece un desperdicio ponerlo en el plato, sí te sugiero ponerlo dentro de la pasta”, dijo la jurado.

Sin embargo, a Cony no le gustó el comentario de Adria, por lo que, con una evidente molestia, le reclamó: “¿Dentro de la pasta?”. Mientras se alejaba del atril, Adria rectificó: “arriba de la pasta”.

Críticas a Cony Camelo por su actitud con los jurados de ‘MasterChef’

Los gestos de la actriz demostraron que estaba inconforme con los comentarios de la chef. Franko Bonilla, uno de sus compañeros, no dudó en comentar la actitud de la actriz: “Como siempre, ella estando en contra de lo que le dicen los jueces”.

Carolina Cuervo agregó: “estoy segura que hay cosas que ella sabe y asume que hizo mal”.

Finalmente, Jorge Rausch también fue directo con su preparación: “tú haces un delicioso plato de pasta y te sale una parte cruda, los errores siempre priman, era cuestión de poner un poquito de atención”. Cony quiso tratar de justificar, pero los chefs no se convencieron. “Yo le aseguro que tiene que ver con que cuando la sirvo... pero es que estaba toda adentro, mire, chef, usted la coje y en realidad cruda no está”.

Los internautas agregaron en redes: “la MasterChef pero de la antipatía y el fastidio llorona”, “no la soporto”, “Cony nunca acepta que lo que hace nunca está bien”, “ella se califica sola siempre dice todo está rico delicioso”.