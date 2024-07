Cony Camelo de MasterChef destrozada por gran pérdida: “murió mi hija de 23 años”

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha generado todo tipo de comentarios. Los participantes han demostrado sus habilidades y destrezas culinarias y los jurados y televidentes ya han escogido a sus favoritos.

¿Qué le pasó a Cony Camelo de ‘MasterChef Celebrity’?

Esta semana, los participantes se han sometido a varios retos. En uno de ellos Cony Camelo tuvo que trabajar junto a Marcela Gallego. De acuerdo con lo que se observó, las actrices tuvieron algunos roces, pues no lograron compaginar en la preparación que tenían que hacer.

Cony Camelo. Fotografía por: Felipe Mariño

“Me trato de comunicar con Marce para explicarle y es completamente imposible (…) esa incomunicación con Marce me dolió mucho (…) me costó cambiar de planes y nuevamente el error que cometo de no tomar decisiones a tiempo”, dijo Cony.

El estrés que Camelo tenía fue aumentando, hasta el punto que fue inevitable contener sus emociones, pues, a eso, se sumaron los recuerdos de la dolorosa pérdida de su querida gata, a quien consideraba como una hija. La felina, que la acompañó durante 23 años, falleció en abril, pero el dolor sigue intacto, pues dejó un gran vacío en su corazón.

La frustración que tenía por no haber ganado el reto, se sumó a ese triste recuerdo. En medio de lágrimas, dijo: “Muy difícil y en un día como hoy que se me murió un gato de 23 años, mi hija de 23 años y sortear esto hoy fue bien duro”.

La actriz, reconocida por su amplia trayectoria en televisión y teatro, siempre se ha mostrado como una mujer sensible y amante de los animales. La pérdida de su gata representa un dolor profundo para ella, quien ha encontrado consuelo en los mensajes de apoyo de sus seguidores y seres queridos.

El día del fallecimiento de su gata, Cony le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. “Se fue mi bebé, Huma. De 23 años. Gatico divino, gracias por acompañarme tantos años. Y gracias a todos los que alguna vez la cuidaron, la alimentaron, la consintieron, gracias infinitas”.

Sus seguidores y amigos le dejaron mensajes de aliento: “Te mando un abrazo enorme lleno de todo el amor”, “lo siento mucho”, “te duró mucho, qué envidia, tienes alguien esperándola en el otro lado”, “23 años es lo que muchos anhelamos poder tener con nuestros peludos, qué afortunada fuiste al tenerla todos esos años. Y aunque esto no evita el dolor, mucha fuerza para ti”.