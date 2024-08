Cony Camelo causó polémica por desafortunado comentario hacia Franko Bonilla

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos de los famosos que participan en esta edición han dividido opiniones, especialmente por sus actitudes con varios de sus compañeros.

La actriz Cony Camelo ha sido catalogada como la concursante más “problemática” de esta temporada. Esta semana se volvió tendencia por criticar los platos de sus compañeros.

En uno de los retos debían hacer empanadas y la dupla compuesta por Nina Caicedo y Catherine Ibargüen fue quien se llevó la victoria. “Son como raritas, con una formita deformita. Yo como bogotana, a mí no me gusta la empanada de hojaldre, a mí me gusta la empanada de harina de maíz”, dijo Cony al respecto.

Cony Camelo Fotografía por: Captura de pantalla

En otro reto, también criticó a Dominica Duque, quien ganó un pin de inmunidad. “Yo te aseguro que donde yo llegue con un mortero repleto de guacamole y un pedazo de pollo al centro, o sea, yo me voy de delantal negro y a ella la escogen, dizque uno de los mejores. Parce, eso sí es como ¡Nooo!”.

¿Qué pasó con Cony Camelo y Franko Bonilla?

En el mismo reto de las empanadas la actriz, quien interpretó a Hilda Reyes en Los Reyes, hizo un comentario sobre Franko Bonilla, que muchos tildaron de “gordofóbico”.

La actriz incomodó a sus compañeros cuando mencionó, refiriéndose a Franko Bonilla, “yo sé que se las come, pero no sé si sepa hacerlas”. Inmediatamente en redes sociales los usuarios no se quedaron callados y comenzaron a criticar a la actriz por sus palabras.

“Cony gordofóbica? pretends to be shocked”, “Cony cae tan mal con esos comentarios tan jopos”, “donde Franko gane y deje callada a la mamerta de Cony, seré feliz”, “bueno y Cony qué con esos comentarios”, “ella que se cree para criticar a todo el mundo”, “nada que ver lo que le dijo a Franko”, “qué pereza esa señora, que la saquen ya”, “ella debería ser la próxima eliminada”.

El ‘chisme’ que Cony Camelo armó en ‘MasterChef Celebrity’

Durante unos días, la presentadora Claudia Bahamón estuvo ausente del programa por problemas de salud. Sin embargo, a manera de broma, Cony explicó ante las cámaras la supuesta razón de la ausencia de Claudia.

“Claudia no vino porque (..) se pelearon con la ‘chef mamacita’ por un vestido, y la chef se lo iba a poner y a Claudia no le quedaba tan bonito, y Adria le gustó, se lo midió y le quedó perfecto y a Clau no le gusto lo tiró y se fue corriendo”, explicó.