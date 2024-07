Conmovedor. Andrés Toro abandonó ‘MasterChef’ entre lágrimas. “Me da duro”

Luego de la conmovedora salida de Brian Moreno, a causa de un diagnóstico médico que le recomendó reposo para su dedo, que sufrió una delicada cortada en plena competencia, el reality MasterChef tuvo su prueba de eliminación.

Los jurados esta vez quisieron que quienes portaban delantal negro prepararan un plato libre. Los cocineros que se esforzaron al máximo por no salir de competencia en esta ocasión fueron Paola Rey, Franko Bonilla, Alejandro Estrada, Nina Caicedo, Connie Camelo y Andrés Toro. Toro, quien inicialmente planeó hacer una sobrebarriga en los 60 minutos que dieron para la prueba, cambió de parecer sobre la marcha, pero aún así, no le fue bien con la proteína que le quedó faltando en cocción. Así mismo fue su salsa. Estos errores lo dejaron por fuera de la cocina.

Andrés Toro lloró al salir de la cocina

Tan pronto se supo que Toro era el nuevo eliminado del reality culinario sus compañeros de competencia demostraron tristeza y algunos incluso, llegaron al llanto. Toro, que confesó que pensaba que no se sentiría tan afectado cuando le tocara dejar la competencia, también sucumbió y se sensibilizó. “Lloro por las cosas bonitas que me dicen, prefiero no escucharlas porque me da muy duro”, dijo el actor de Ana de Nadie.

“No sabía nada y me voy sabiendo mucho”, dijo al despedirse y agradecer lo aprendido. “Nos duele no poder compartir más tiempo con Andrés” dijo Martina afectada por la salida. Antes de dejar el delantal y marcharse Andrés recomendó: “Jueguen, jueguen no se lo tomen en serio, esto duele”.

En cámara admitió: “Cuando llegué vi que todo el mundo cocinaba y yo jamás me había metido en la cocina”. Los cibernautas por su parte, recibieron con pesar la partida de Toro sin embargo, algunos destacaron que es un excelente ser humano y buen actor, pero un participante débil en la cocina.

