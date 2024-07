Claudia Bahamón lloró e hizo llorar a participantes de ‘MasterChef’. ¿Qué pasó?

Cada noche, los participantes de MasterChef Celebrity cautivan a los jurados con sus preparaciones. Aunque en algunas oportunidades no les va de la mejor manera, cada uno da lo mejor de sí para evitar un delantal negro que los lleve directo a reto de eliminación.

¿Qué pasó en el último capítulo de ‘MasterChef Celebrity’?

En el reto de esta noche, los famosos se enfrentaron a un reto libre, pero con una característica especial: su plato debía ser inspirado en algún sabor que les recordara la infancia.

“Es un reto lindo, un reto que nos evoca las memorias. Pero lo más importante es que ustedes aprendan herramientas para generar ideas y sabores y hacer platos maravillosos”, dijo Jorge Rausch.

La presentadora Claudia Bahamón comenzó hablando, llevando a colación una anécdota muy importante que vivió junto a su padre, quien falleció en el 2019. Mientras hablaba, la arquitecta de profesión no pudo ocultar sus lágrimas.

“Hay un lugar al que todavía voy cuando voy a mi finca, paro en un pueblo que se llama Tres Esquinas. Mi papá nos decía que tocaba parar ahí y siempre salíamos con dos bolsas llenas de pan, un pan que no es el mejor del pueblo, pero es el pan de mi infancia y el que siempre comíamos. Me da cosita porque sigo parando ahí, pero lo hago sin mi papá”, dijo con lágrimas en sus ojos.

Enseguida, le pidió a los concursantes que revelaran algunas de las anécdotas más especiales de su niñez.

La actriz Conny Camelo se mostró conmovida al contar: “La mitad de mi familia es paisa, y siempre parábamos en Honda, Dorada y comíamos pescado de río. Ese sabor me recuerda a la familia, a la infancia”.

Por su parte, la deportista Catherine Ibargüen agregó: “Una de las cosas maravillosas es viajar por carretera. Para mí el mejor vividero del mundo se llama Colombia, para mí es lo mejor del mundo”.

Martina la Peligrosa fue otra de las participantes que no pudo evadir la nostalgia que le produjo retroceder en el tiempo. “Los viajes siempre me hacen mirar para dentro y tocar raíz. Yo soy de un corregimiento, de un pueblo rivereño. Camino al mar, hay una paradita en Lorica donde se come el mejor chicharrón y el mejor patacón del mundo y comida árabe... Me acordé de mi pueblo y de la señora Paulita que es la que vende las mejores empanadas del mundo y me acordé de mi familia. Daría lo que fuera por un sancocho de mi mamá hoy”.

El comediante Franko Bonilla fue uno de lo más conmovidos, pues al igual que la presentadora, recordó a su papá quien falleció hace un tiempo.