Claudia Bahamón confirmó el inicio de ‘MasterChef Celebrity 2024′ ¿Qué se sabe?

Tras seis meses de concluir la quinta temporada, se confirmó que en 2024 habrá una nueva edición de MasterChef Celebrity Colombia, concurso en el que decenas de celebridades demuestran sus habilidades culinarias por una jugosa suma de dinero.

Claudia Bahamón, presentadora que ha hecho parte del proyecto desde su inicio (2018), fue quien entregó el primer abrebocas de lo que será la sexta parte del programa de cocina.

Claudia Bahamón en 'MasterChef Celebrity' Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

Claudia Bahamón y su primera publicación sobre ‘MasterChef Celebrity 2024′

A través de su cuenta de Instagram, la huilense compartió una fotografía del inicio de las grabaciones de la nueva temporada de la producción.

“¡Luces, cámara y acción! ¡Tan emocionada como la primera vez! #MasterChefCelebrity”, fue la descripción que Claudia Bahamón entregó como descripción a una foto en la que posa junto a una cámara del canal.

Así como lo hicieron miles de televidentes, fueron varios los exparticipantes que reaccionaron al anuncio de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, entre ellos el comediante ‘Chicho’ Arias y la actriz Natalia Ramírez.

“Estoy muy emocionado y espero que sean muchas las sorpresas”, “ya quiero saber quiénes son los participantes”, “amo que Claudia Bahamón siga al frente ¡Ella es la absoluta!” y “te amamos, gracias porque sabemos que será un hit”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe recordar que, por ahora, no se han confirmado los participantes de la edición 2024 ni se sabe cuándo comenzará a transmitirse.

La ausencia que tendrá MasterChef Celebrity en 2023

Chris Carpentier, el chef chileno que completaba el equipo de jurados junto a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, anunció al final de la temporada pasada su renuncia al programa.

En una entrevista con Lo sé todo, el cocinero de 50 años aseguró que el 2023 fue un año “muy duro” por varias razones. Lo primero fue su inesperada separación de Alejandra Vallarino, después de 20 años de relación y cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo.

Sin embargo, el motivo principal de la renuncia de Chris Carpentier a MasterChef Celebrity Colombia fueron sus delicados problemas de salud:

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello. Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa (...) No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”.

“Mucha gente en ‘MasterChef’ decía: ‘Ay, es que todo el tiempo está enojado’, y no es así, es que yo tenía un gran dolor en la espalda porque mi cuerpo reaccionaba a esta pena y tristeza tan potente. Yo caminaba 10 pasos y tenían que llevarme dos personas, una de cada brazo (...) Eso es lo que la gente muchas veces no ve, y no es su culpa porque eso finalmente es un programa de televisión y uno tiene que salir como el payaso”, concluyó Chris Carpentier.