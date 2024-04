Christopher Carpentier reveló por qué no estará en ‘MasterChef’: “ya no daba más”

El canal RCN anunció oficialmente una nueva temporada de MasterChef Celebrity. Por medio de una publicación, se conocieron quiénes son los 22 participantes que llegarán a encender los fogones de la cocina más famosa del mundo.

MasterChef Celebrity 2024

Como todas las ediciones pasadas, Claudia Bahamón es la presentadora oficial. No obstante, para esta temporada los televidentes recibieron la noticia que el chef Christopher Carpentier ya no hará parte del proyecto.

¿Qué le pasó a Christopher Carpentier?

Los primeros rumores de su ausencia surgieron el año pasado cuando todavía estaba al aire la edición en la que ganó Carolina Acevedo. Tiempo después la noticia fue confirmada, dejando sorprendidos a muchos.

Tras el anuncio del estreno, muchos seguidores del chef chileno comenzaron a dejar mensajes preguntando los motivos de su ausencia. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 1,4 millones de seguidores, el exjurado de MasterChef Celebrity explicó las verdaderas razones que lo llevaron a renunciar al proyecto en el que trabajó por cinco años.

“Cuando terminó MasterChef me dio duro estar solo, me enfermé, un tema de la columna que no me dejaba ni caminar y emocionalmente cuando la cabeza no lo dice el cuerpo lo grita. Mi columna ya no daba más, yo ya no podía más, no podía caminar al atrás”, comenzó diciendo el experto en gastronomía.

Asimismo, contó que la presentadora Claudia Bahamón tenía que colaborarle en algunas cosas pues sus dolores eran bastante fuertes. “Claudia por ejemplo se tenía que agachar y pasarme los cubiertos porque yo no podía hacerlo de los dolores que tenía, no era capaz de comprometerme con el equipo, con la gente que trabaja en MasterChef, con los participantes que hacen un esfuerzo, con ustedes que nos ven y que dan tanto cariño”.

¿Christopher Carpentier no volverá más a ‘MasterChef Celebrity’?

El chef chileno no especificó si, en algún momento, regresará al reality de cocina; sin embargo, aprovechó la oportunidad para agradecerle al canal RCN y a todos los televidentes y seguidores que siempre lo han apoyado y han admirado su trabajo:

“para mí los proyectos se hacen y se hacen con toda la energía y con todo el compromiso y yo no estaba al 100%. Yo llegué a Colombia gracias a MaterChef y estoy muy agradecido con el Canal RCN y con el público que tanto cariño me dieron. Fueron muchos años haciendo este proyecto hermoso. Agradecerle profundamente a RCN, Jorge, Nico, Claudia y a todos por estos maravillosos años juntos. Que esta temporada de 2024 sea todo un éxito”, concluyó Carpentier.

Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes, expresándole lo mucho que lo extrañarán y, por supuesto, deseándole muchos éxitos en sus proyectos y en su salud.

“Te quiero y admiro. Todo lo que hagas será maravilloso”, “dejaste una gran huella, gracias por enseñarnos tanto”, “se fue lo más lindo de MasterChef”, “se fue el más empático, el más chévere, Pero también el más exigente y el más imparcial en MasterChef”, “dejas un gran vacío en el programa. Eres una mezcla de seriedad, pero con mucho carisma y humor”.