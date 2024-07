Chef Juan Manuel Barrientos reveló quién ganaría de ‘MasterChef Celebrity’

La temporada 2024 del reality culinario MasterChef Celebrity ha ido mostrando qué participantes están fuertemente opcionados a llegar a la final. Así mismo varios de los aspirantes han ido quedando en el camino y han sido eliminados. Camilo Sáenz, Andrés Toro, Gabriel Murillo y Ricardo Henao han salido por causa de una de sus preparaciones. Otro artista que quedó fuera de concurso fue Brian Moreno, quien debió retirarse a causa de una incapacidad médica, que tuvo luego de portarse en una d ellas pruebas. La más reciente eliminada, que se convirtió en la primera mujer en salir del formato fue María Fernanda Yepes. De esta manera, quedan en competencia Víctor Mallarino, Nina Caicedo, Cony Camelo, Carolina Cuervo, Jacques Touckmaniak, Roberto Cano, Paola Rey, Catherine Ibarguen, Martina ‘la peligrosa’, Juan Pablo Llano, Ilenia Antonini, Vicky Berrio, Marcela Gallego, Alejandro Estrada y Dominica Duque.

Aunque aun es muy prematuro decir quiénes llegarán a la final, Revista Vea le indagó a Juan Manuel Barrientos, propietario de la cadena de restaurante El cielo y único chef colombiano con dos estrellas Michelín, quién cree que ganará la competencia.

El antioqueño, que estuvo además invitado en uno de los episodios recientes de MasterChef Celebrity y que hasta la temporada pasada fue juez en el formato Top Chef de Telemundo, que también se graba en Colombia, se aventuró a opinar sobre un nombre especifico, con base en lo que él observó el día en que estuvo compartiendo con las celebridades del reality conducido por Claudia Bahamón.

Te puede interesar: María Fernanda Yepes salió de ‘MasterChef’ tras dramático accidente: “me sabotié”

Esta es la celebridad que podría ganar MasterChef

Inicialmente, Juan Manuel contó que en realidad MasterChef como Top Chef son formatos muy similares donde se les exige al máximo a sus contendores. " Los participantes son celebridades, muchos no saben cocinar, salen del estudio, cuando la gente ve que se termina el capítulo, ellos van al hotel, se bañan y a las 10:00 p.m. empiezan clase hasta las 2:00 a.m. y otra vez a las 7:00 a.m. están en el estudio. O sea, para los participantes realmente es un reto muy grande, psicológico, físico porque realmente duermen tres, 4 horas durante la temporada, porque están siempre o en el estudio cocinando o en clases”.

Luego le preguntamos quién creía que puede ganar y tiene todos los atributos para hacerlo mencionó: “A mí me gustó mucho Juan Pablo Llano, lo vi muy comprometido, creo que tiene buena sazón, es disciplinado, a él le veo buena madera, vamos a ver cómo le va”.

Cuando quisimos saber si su favoritismo tiene que ver con que tanto él como Juan Pablo son paisas, Barrientos indicó que no. “Y es paisa, pero no, yo soy colombiano, o sea, soy paisa, pero le deseo lo mejor a todos. Lo que pasa es que cuando ya en el backstage (él) fue el primero que se me acercó a preguntarme recetas, cosas, me contó que estaba entrenándose, entonces realmente lo vi como muy comprometido”.

Por su parte, Barrientos acaba de recibir una buena noticia, ya que su restaurante Elcielo Bogotá ocupó el puesto 27 entres los mejores restaurantes de Latinoamérica, y el tercero en Colombia, en la encuesta de evaluación gastronómica OAD - Opinionated About Dining donde votan más de 6000 personas, “foodies” o expertos gastrónomos de todo el mundo. Las dos estrellas Michelin las tiene por sus locales en Washington y Miami.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento