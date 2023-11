César Escola rompió en llanto en ‘Yo me llamo’ cuando habló de la familia

La competencia de imitación del Canal Caracol Yo me llamo sigue avanzando para descubrir al concursante que se convertirá en el doble perfecto de su artista favorito. Cada vez quedan menos artistas gracias a la decisiones del panel de jurados, conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

En el capítulo del 17 de noviembre se vivió un emotivo momento gracias al concursante que le da vida a Miguel Bosé. Antes de subir al escenario para cantar Amor del bueno, el imitador recibió una sorpresa por parte de la escuela de Yo me llamo. En medio de una charla con Moisés Angulo, director de la escuela, el artista comentó que el amor del bueno es ese que llega a cualquier persona sin que nada lo detenga.

César Escola rompió en llanto en Yo me llamo

Después de la conversación, el imitador recibió una videollamada y pudo hablar con Fernando Rojas y Teresa Pino, sus padres. En el diálogo, el artista les hizo saber lo mucho que los quería y les agradecía.

Después del emotivo momento, ‘Yo me llamo Miguel Bosé’, salió motivado hacia el escenario. Luego de cantar, los jurados evaluaron su presentación y resaltaron lo bien que lo había hecho. Los expertos alabaron su capacidad de hacer sentir lo que estaba cantando y resaltaron la forma en que se había movido.

Cuando llegó el turno a César Escola, rompió en llanto cuando se refirió a la importancia de la familia.

“Miguel, con Amparo, lo hemos dicho muchas veces, en varias temporadas: no hay sentimiento más hermoso que el amor del bueno de la familia. Cuando nos llegan estas canciones, estas interpretaciones tan hermosas como la que hiciste (...) a uno, cuando van pasando los años, la familia se va achicando, entonces, me alegra mucho que tu familia te haya dado esa inyección de vida, esa inyección de fuerza para esta recta final de ‘Yo me llamo’, que ya pronto empieza a verse en el final del camino (...) me conmueve mucho tu presentación”, atinó a decir con lágrimas en los ojos.