“¿A eso vino?”, fuerte llamado de César Escola a Pipe Bueno en ‘Yo me llamo’

Las audiciones en Yo me llamo continúan, y mientras el jurado termina de elegir a los que pasarán a la siguiente ronda, entre ellos se presentan algunas diferencias, teniendo en cuenta que de sus decisiones depende la elección de los mejores imitadores del país.

Tal y como ocurrió en el episodio del 10 de agosto, cuando un joven se presentó en el escenario como el doble de Blessd, reguetonero colombiano. Sin embargo, César Escola no tardó en decirle “no te llamas”.

Pipe Bueno equilibró los votos al oprimir el botón verde, y es que bastante animado se le vió durante la interpretación del concursante de Yo me llamo, en la que bailó y aplaudió.

¿Por qué discutieron Pipe Bueno y César Escola en ‘Yo me llamo’?

Antes de conocerse el voto de Amparo Grisales, Pipe aprovechó para sugerir que la decisión de Escola se debe a que, según él, el argentino no gusta del género urbano y por eso no suele darle la oportunidad a quienes imitan a sus exponentes:

“César tiene un problema con el reguetón y para mí sí te llamas. Siempre que sale un reguetonero, César dice que no”.

César Escola reaccionó de inmediato ante lo dicho por su compañero Pipe Bueno y advirtió que no tiene razón en lo que dice. Además, le recomendó dejar de nombrarlo a la hora de dar sus conceptos.

“No señor. Pipe votó en verde solo porque dice que a mí no me gusta el reguetón. Si volvió al programa, ponga argumentos. Usted no vuelva a decir eso. Su argumento para votar fue que supuestamente a mí no me gusta el reguetón ¡Arme argumentos más completos! (...) Arme sus ideas y justifique su voto por lo que escucha y no por lo que dice el otro jurado ¿A eso vino?”, dijo el músico y presentador nacido en Buenos Aires hace 62 años.

Esta no es la primera vez en que ambos presentadores de Yo me llamo discuten sus ideas al aire, y aunque en algunos momentos el ambiente pareciera ponerse un poco tenso, todo hace parte del desarrollo del programa y ambos conservan una buena relación. Incluso, hay momento del programa en los que, luego de tener algunas diferencias, ríen y comparten ciertas posturas sobre la música.