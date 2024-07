Catherine Ibargüen rompió en llanto en ‘MasterChef Celebrity’: “es muy directo”

Cada capítulo de MasterChef Celebrity ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, no solo por las preparaciones de los participantes, sino también por las recomendaciones y comentarios de los chefs, que, en algunas oportunidades, le ha sacado las lágrimas a más de uno.

Hasta el momento, van dos eliminados: Camilo Sáenz y Gabriel Murillo, quienes no lograron conquistar el paladar de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

¿Qué pasó con Catherine Ibargüen en ‘MasterChef’ y por qué lloró?

En la más reciente emisión, los concursantes se enfrentaron a un nuevo reto de caja misteriosa. La misión era preparar envueltos de plátano maduro, mazorca y yuca.

Como es costumbre en algunos retos, los jurados no probaron todos los platos, sino que eligieron alguno para definir entre esos el mejor que llevaría un pin de inmunidad y el que más errores tuviera, quien automáticamente se pondría un delantal negro.

Catherine Ibargüen fue llamada al atril. Cuando pasó, cautivó a los chefs con su preparación, que, de acuerdo con lo que dijo, sabía a sus raíces, a su niñez.

Al contar la historia del por qué le recordaba a su casa, la medallista olímpica rompió en llanto. “Mi abuela hacía enyucados, ya no puede porque sufrió un aneurisma y ahora no camina ni habla, nunca estuve cuando los realizó porque era muy pequeña, pero sí tengo el sabor... Mi abuelita no lo hacía de la misma forma en que yo lo hice, somos del campo, nos tocaba un poquito más duro”, reveló entre lágrimas.

De igual manera, Nicolás de Zubiría también logró conectarse con los sabores que Catherine presentó con su enyucado, pues al igual que ella, le recordó su infancia.

“A uno como cocinero le mueve el piso cuando lo llevan a uno a la niñez, le trae a uno recuerdos y este enyucado me sabe a los que me comía cuando pelado. Tiene toda esa textura, el anís, el sabor, todo, de verdad que divino. Es automático, es algo que le toca la memoria a uno porque es muy directo, me moviste las fibras”.

Su plato cautivó tanto que, incluso, la deportista recibió “cachete” de parte de Jorge Rausch, lo que significa que su preparación fue impecable. Los comentarios en redes no se hicieron esperar.

“Qué diferencia de programa y de concursantes dónde ellos sí son verdaderas personas, esta mujer sí está haciendo quedar muy bien a su raza, la amamos”, “todos los colombianos enamorados de esta negra hermosa”, “nos sigue dando medallas olímpicas en otro escenario”, “siento que ella será la ganadora”, “ejemplo de mujer y toda una dama, no necesita estar hablando de los demás, no necesita ser grosera, una guerrera”.

¿De dónde es Catherine Ibargüen?

La atleta nació el 12 de febrero de 1984 en Apartadó, Antioquia, municipio en el que creció junto a su abuela, quien siempre se aseguró que Catherine estuviera bien y fuera al colegio.