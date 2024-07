Caterine Ibargüen resultó llorando por pelea con Roberto Cano en ‘MasterChef’

En el capítulo 32 de MasterChef Celebrity Colombia, los televidentes fueron testigos de un momento de alta tensión entre la campeona olímpica Caterine Ibargüen y el actor Roberto Cano. Y es que, en plena prueba de equipo, las diferencias en la cocina llevaron a un desacuerdo que escaló de forma inesperada y culminó en lágrimas por parte de la deportista.

Caterine Ibargüen y Roberto Cano en ‘MasterChef’ Fotografía por: Canal RCN

¿Por qué pelearon Caterine Ibargüen y Roberto Cano en ‘MasterChef’?

La discusión comenzó cuando Cano, conocido por su carácter directo, le solicitó a Ibargüen que agilizara la preparación de la receta porque el tiempo estaba por terminar. Sin embargo, la antioqueña de 40 años interpretó el comentario como una orden y manifestó su descontento.

“Es la forma en la que yo digo algo y como tú lo entiendes (...) yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que entiendes”, contestó el actor bogotano a su compañera en el equipo azul.

La situación se intensificó cuando, segundos antes de presentar su plato al jurado de MasterChef, Roberto Cano se paró frente a Caterine Ibargüen y le hizo una advertencia que la tomó por sorpresa: “Antes de que pasemos a donde los chefs. No vayas a echar al grupo al agua allá, pues eso fue lo que hiciste con Alejo el otro día. O sea, tienes que tener en cuenta de que esto es grupo”.

@canalrcn ¡Tensión en la cocina de MasterChefCelebrity! 🥹 Caterine Ibargüen y Roberto Cano tuvieron algunas diferencias durante el reto por equipos, sin embargo, al final, lograron disculparse y hablar sobre lo sucedido, ¿qué opinas de lo que sucedió?😳🤔 Descubramos todo lo que pasa en MasterChefCelebrityColombia, de lunes a domingo, a las 8:00 p.m. por el Canal RCN👩‍🍳👨‍🍳 ♬ sonido original - CanalRCN

Roberto Cano se disculpó con Caterine Ibargüen

A pesar de que Ibargüen había mantenido la calma y la concentración en episodios anteriores, la tensión con Cano mostró un lado diferente de la atleta, uno que el público no suele ver.

Entre lágrimas, Caterine Ibargüen habló sobre la situación con Alejandro Estrada a la que Roberto Cano se refirió en su comentario. Allí, advirtió que todo fue parte de una broma y en ningún momento hizo quedar mal a su entonces compañero frente a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, los jurados.

“Yo vengo de un deporte individual, pero cuando me monto a un barco voy con toda y me duele porque para mí es ley de vida (...) Yo no eché al agua a Alejo ¡Estábamos molestando! Yo no eché a Alejo al agua en frente de los jurados ¡Yo no sé de qué me está hablando!”, comentó la atleta.

Este incidente generó reacciones inmediatas entre los integrantes de MasterChef Celebrity. Jorge Rausch, por ejemplo, aprovechó la ocasión para compartir un consejo con sus pupilos: “La cocina es como una fábrica que empieza de cero todos los días; cada día se empieza de cero. Cada vez que se saca un servicio nos olvidamos de ese y seguimos con el siguiente”.

Fue entonces cuando Roberto Cano se pronunció y le pidió disculpas a Caterine Ibargüen, quien las aceptó. Todo culminó en un abrazo entre ambos.