¿Catalina Gómez se fue de ‘Día a Día’? Esta es la razón de su ausencia

Durante más de 15 años, la antioqueña Catalina Gómez ha sido presentadora de Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, convirtiéndose en la más antigua del equipo actual de conductores.

La también modelo comparte set con Carolina Soto, Carolina Cruz, Carlos Calero, Iván Lalinde, Campanita y Juan Diego Vanegas. Los televidentes y usuarios en redes sociales están al pendiente de sus vidas y, cada vez que algún presentador se ausenta, comienzan a especular sobre los motivos.

Por curioso enredo, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Boyacomán y Juan Diego Vanegas, protagonizaron un llamativo y divertido momento. ¡Aquí las imágenes! Fotografía por: Caracol Televisión

Catalina Gómez de ‘Día a Día’ está de vacaciones

En los últimos días, Gómez no ha estado en el matutino y, por supuesto, su ausencia no ha pasado desapercibida. Sus compañeros no han explicado la razón por la que no ha estado, pero ella misma, a través de sus redes, ha mostrado algunas imágenes donde ha dejado en evidencia que ha estado de viaje, en unas vacaciones familiares.

En las instantáneas, aparece celebrando el cumpleaños de Emilia, su hija, quien, de regalo, habría pedido un viaje. Por ahora, no se conoce en qué lugar se encuentran, pero por lo que se ha podido observar, están en la playa.

“Contigo el amor y la felicidad no paran de crecer. Te amo hijita con toda mi alma”, escribió en un post que ya cuenta con más de 16 mil likes y que, por supuesto, sus seguidores no han dudado en comentar.

“Hermosos. Feliz cumple a Emi todas las bendiciones para ella. Los amamos”, “hermosa familia”, “se te creció la hija”, “se ven muy bellos”, “que disfruten”, “pásenla rico”, “se merecen ese descanso”, “celebren mucho”, son algunos de los comentarios que les han dejado en la publicación.

Por ahora, se desconoce cuándo retoma nuevamente a Día a Día. Recordemos que Carolina Soto, su compañera de set también ha estado lejos del matutino, pues, aprovechando las vacaciones del colegio de sus hijos, se fue para Europa. Su viaje ha sido documentado a través de sus redes sociales, donde ha mostrado los diferentes destinos que ha visitado en las últimas dos semanas.