Carolina Cruz se molestó con participante del ‘Desafío XX’. ¿Qué pasó?

Como todas las mañanas en Día a Día, los presentadores Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero y Carolina Soto, comentan lo que ocurrió la noche anterior en el Desafío XX y analizan el rendimiento de los participantes, así como también, las diferencias que tienen algunos de ellos.

Te puede interesar: ¿Por qué Beba no duerme con ningún hombre en el ‘Desafío XX’? Esta es la razón

El Desafío Fotografía por: Caracol Televisión

Cada uno da su opinión sobre el concurso de Caracol Televisión. En algunas ocasiones no tienen reparo en exponer sus inconformismos con los participantes, cuando no están de acuerdo con lo que hacen en medio de las competencias y en la convivencia, ya sean en las casas o cuando tienen que ir a ‘Playa baja’.

¿Qué pasó con Kevin, de Beta, y por qué molestó a Carolina Cruz?

En el más reciente capítulo del Desafío 20 años, se vivió un tenso momento por la polémica que se armó cuando Kevin, integrante de Beta, le llevó el chaleco de sentencia a Santi, del equipo Alpha que se encontraba en ‘Playa baja’.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tanto para los participantes de la casa morada, como para los presentadores de Día a Día, la actitud que tuvo Kevin fue un poco “egocéntrica”. El participante le entregó el chaleco a Santi, pero mientras lo hacía, Beba expresó su inconformismo. Sin mayor reparo, él le contestó: “si usted no quiere escuchar, no me importa, no vine a que me escuche, vine a dar los chalecos y pues que Dios haga su voluntad”.

Los presentadores de Día a Día estaban hablando en vivo sobre ese momento y, apenas Kevin dijo esas palabras, Carolina Cruz no pudo disimular su molestia con él, a quien también tildó de soberbio. Sus gestos lo dijeron todo.

Por su parte, Catalina Gómez acotó: “para mí, el asunto es que ellos están en la libertad de ponerle los dos chalecos al equipo que quieran, pero es la forma, es la soberbia, eso sobra”.

Beba y Kevin tuvieron fuerte discusión

Después de las palabras que dijo Kevin, Santi aprovechó para responderle pues no estuvo de acuerdo con la estrategia del equipo azul. “Esto es un juego de estrategias en el que el más fuerte mentalmente va a lograr la victoria, pero te quería decir por voz de todo el grupo que me parece bajo lo que hicieron, el mensaje es que aun así nosotros hagamos todo lo que sea, ustedes van a seguir cazando una guerra donde nosotros siempre quisimos ser muy equitativos, con esto queda demostrado que no hay equidad y que siempre se ensañaron contra un equipo y ese éramos a nosotros. Después de lo que te acabo de decir creo que todo está muy claro”, concluyó.

Vea también: Danilo, del equipo Alpha, reveló cuánta plata se ganó en el ‘Desafío XX’

Al final, Beba agregó bastante molesta: “bájale un poquito a tu hipocresía y a tu arrogancia”, a lo que él le respondió. “Gracias, Beba, bájale a tu arrogancia”. La modelo no se quedó callada y, finalmente, le dijo: “la arrogancia es tuya y de todo tu equipo”.