Carolina Acevedo se mostró frágil ante críticas por MasterChef: “No soy tan dura”

En la noche del 2 de octubre se conocieron los cinco finalistas de la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia y, como muchos televidentes lo esperaban, Carolina Acevedo hace parte del selecto grupo. También están Adrián Parada, Nela González, Natalia Sanint y Daniela Tapia.

La actriz bogotana es una de las participantes más destacadas, pues sus recetas suelen ser deliciosas y poco comunes, y sus emplatados los más sobresalientes. Sin embargo, este desempeño se ha visto empañado por sus problemas con algunos compañeros, como Martha Isabel Bolaños, Zulma, Rey y El Negrito.

Esos conflictos y otros comportamientos a lo largo de la competencia le han costado muchas críticas a Carolina Acevedo, no solo entre sus compañeros sino también por parte de los televidentes.

Inclusive, Zulma Rey llegó a comentar que Carolina Acevedo la “aislaba” de su grupo de amigos, sin saber la razón Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

Carolina Acevedo reacciona ante las críticas por su paso en ‘MasterChef’

En medio del reto que decidió al grupo de finalistas y que dejó por fuera a El Negrito, la actriz de Nuevo rico, nuevo pobre dejó ver su lado más sensible al mostrarse con algunas lágrimas y revelar algo que no esperaban los televidentes.

“Yo pensé que era más segura y acá me di cuenta que no... que no soy tan fuerte”, expresó ante las cámaras del programa de RCN Televisión.

Cabe recordar que, hace apenas unos días, Carolina Acevedo compartió una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, por medio de la cual expuso las dificultades personales que vivió gracias a su participación en MasterChef Celebrity Colombia.

“Bajé como 6 kilos, llegué aquí porque me enfermé un par de veces y terminé conectada con sueros porque sí de verdad son muchas horas de mucho esfuerzo y el doctor me ponía vitaminas y me hacía lo de la sangre que es fantástico porque regenera”, comentó en aquella ocasión.

Un repaso por la participación de Carolina Acevedo en ‘MasterChef’

La reconocida actriz colombiana ingresó al reality con el objetivo de aprender y divertirse, pero también de competir y ganar. Desde el inicio, se destacó por su creatividad, su sazón y su versatilidad para preparar diferentes tipos de platos.

Durante la competencia ha logrado superar varios retos y pruebas, tanto individuales como grupales. Además, ha debido enfrentar momentos difíciles, como cuando sufrió un accidente con una licuadora que le cortó el dedo, o cuando tuvo que cocinar con ingredientes que no le gustaban o desconocía.

Este buen desempeño ha logrado sorprender a los jurados Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes le han hecho varios elogios y reconocimientos por su desempeño.

Aunque aún no se sabe si Carolina Acevedo será la ganadora de Masterchef Celebrity Colombia, lo cierto es que su paso por el programa de cocina más famoso del país le ha dejado muchas enseñanzas, experiencias y amigos.

¿Quién fue el eliminado anoche de ‘MasterChef’?

Después de un complicado reto y de tener varias desventajas jugando en su contra, el influenciador conocido como El Negrito se despidió de la cocina más famosa del país.